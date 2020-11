Los diez mejores 'looks' de Rachel Green en 'Friends' que nos morimos de ganas por llevar hoy

Si hay una serie que es un absoluto referente en la historia de la televisión, esa es Friends. La primera sitcom de la historia marcó un antes y un después a la hora de hacer ficción y, cuestiones televisivas a parte, Friends se ha convertido en la serie preferida de toda una generación. Da igual los años que pasen (el pasado 2019 se cumplieron 25 años del estreno de su primer capítulo), que nos sepamos los diálogos de memoria o que otras ficciones también se hayan ganado un huequecito en nuestro corazón, cuando ponen un capítulo de Friends en la tele, nos tenemos que quedar a verlo.

Las peripecias de sus seis protagonistas, los enredos amorosos, las peculiares situaciones a las que se enfrentaban y, por su puesto, la atractiva personalidad de cada personaje convierten a esta serie en todo un referente. Tanto es así que, además de la hora de servir como fuente de inspiración para otras serie, Friends sigue siendo un referente actualmente en el mundo de la moda. No sólo lanzan colecciones inspiradas en sus personajes, sino que el propio estilo de sus personajes es imitado en el día a día y en los estilismos de calle. Sobre todo el de Rachel Green.

El personaje interpretado por Jennifer Aniston fue todo un icono de moda a finales de los 90 y principios de los 2000. Sus estilismos y, sobre todo, sus cortes de pelo, eran imitados por mujeres de todo el mundo. Cabría esperar que pasados los años y después de irrupción en la ficción de personajes como Carrie Bradshaw (Sexo en Nueva York) o Blair y Serena (Gossips girl), el reinado de Rachel Green daría por finalizado, pero no.

Más de 20 años después de su estreno Friends nos sigue inspirando en nuestros looks y Rachel Green sigue siendo la reina de nuestros looks preferidos. Hemos seleccionado los diez mejores looks del personaje de Jennifer Aniston y que son tan atemporales que lo seguimos llevando a día de hoy.

El estampado de cuadros vichy

El personaje de Jennifer Aniston era bastante dado a usar vestidos, sobre todo aquellos de corte más ceñidos. Siempre a la última, Rachel Green apostaba por los estampados que estuvieran de moda en aquel momento, como los cuadros vichy.

Al igual que a finales de los noventa, ese estampado es una tendencia absoluta actualmente y, además de ser el print protagonista de americanas y chaquetas, este año se ha adueñado también de los vestidos. Si a Rachel Green este outfit le iba de miedo, a nosotras nos va a funcionar tan bien como a ella.

Un 'look total black'

Si hay un color que preponderase en los estilismos de Rachel Green, ese es el negro. Amante de la moda como es el personaje de Jennifer Aniston, Rachel sabía perfectamente que el negro siempre es una apuesta segura. De ahí que durante todos los años que duró la ficción la hayamos vistos con looks con este color como protagonista.

El total black no lo inventó ella, pero qué bien le sienta cuando apuesta por él. La mayoría de las veces lo solía lucir con falda y en muchas ocasiones apostaba por anudar su camisa para darle un toque diferente a su oscuro outfit. El truquito de anudar la blusa a la cintura es otra tendencia que le hemos copiado a Rachel esta temporada.

El chaleco vaquero

Rachel Green fue toda una visionaria. A finales de los 90 ella ya apostaba por llevar chaleco, una tendencia que esta temporada cobra especial protagonismo. El personaje más frívolo (aparentemente) de Friends lució esta prenda en varias ocasiones durante la ficción.

Lo llevaba como si fuera una camisa, pero también lo lucía con algún jersey ajustado debajo. Si Rachel fuese nuestra amiga, ya le habríamos pedido su chaleco en versión denim en varias ocasiones.

La mini falda con estampado de cuadros

Rachel era amante de las mini faldas y no dudaba en colocarse una cada vez que podía. Es una de las prendas que le hemos visto en más ocasiones y, aunque la mayoría de las veces solían ser monocromáticas, de vez en cuando apostaba por lucirlas con algún estampado.

Como los cuadros escoceses, que son una tendencia súper top esta temporada. Márcate un Rachel y ficha una falda con este estampado para combinarla con un jersey fino y rescata uno de los looks más emblemáticos de Friends.

Las botas altas negras

Desde que comenzase el otoño no hemos parado de decirlo, las botas altas son el calzado estrella de la temporada. El personaje de Rachel solía llevarlas con mini faldas (¿con qué si no?) y la verdad es que conseguía unos looks super cañeros y que ahora estamos locas por copiar.

Una falda de corte ligeramente evasé, jersey de cuello alto y unas botas a la altura de la rodilla son el trinomio perfecto para conseguir un look al más puro estilo Rachel de Friends.

La eterna mini falda negra

De todos los estilismos de Rachel en Friends puede que el más característico sea el de la mini falda negra. De tale alto y con una pequeña apertura lateral, la mini falda de Rachel es uno de los iconos del personaje y ahora que la moda de los 90 parece inspirarlo todo es una prenda que cobra especial protagonismo.

El personaje de Jennifer Aniston solía llevarla con jerséis ceñidos, aunque en alguna que otra ocasión también apostó por las blusas de gasa (otro básico de Rachel Green). El look más noventero de Rachel que está más de moda en pleno siglo XXI.

Los jerséis de cuello 'perkins'

Es uno de los tipos de cuellos que más le vimos al personaje de Rachel. A medio camino entre el cuello a la caja y el cisne, esta especie de cuello alto toma su nombre del vestuario de Anthony Perkins en Psicosis (Hitchcoch, 1960) y resulta realmente favorecedor.

A Rachel la vimos lucirlo con faldas lápiz, con pantalones de tiro alto y con trajes sastre. Ella sabía de estilo y por eso nosotras hacemos caso a su apuesta por este tipo de cuellos.

La cazadora de piel

La chaqueta de piel fue la chaqueta preferida de todas las celebrities de los 90. La vimos en la alfombra roja de la mano de Winona Ryder, Cindy Crawford la tenía entre sus prendas fetiches y Brad Pitt nos enamoró llevando una (guiño, guiño) pero fue Jennifer Aniston la convirtió la convirtió en todo un icono gracias al personaje de Rache en Friends.

Aunque nunca ha dejado de llevarse, esta chaqueta -tan de los 90- vive una segunda juventud ahora mismo y es la forma más sencilla de marcarse un Rachel a la hora de vestir.

El traje sastre en su versión 'sport'

Con propuestas como ésta, Rachel nos demuestra que era una visionaria en el mundo de la moda. Ahora ya sabemos que los trajes de sastre son una tendencia que combina perfectamente con lo sport, pero el personaje de Jennifer Aniston ya lo sabía mucho antes que nosotras.

Por eso podíamos ver a Rachel Green lucir un fabuloso traje sastre con una camiseta básica blanca y parecernos el look con más rollazo de la historia. Por eso Rachel Green, así pasen cien años, será el personaje con los looks más icónicos de la historia de la televisión (que me perdone Carrie Bradshaw).