El éxito del mono con cadenas de Zara más espectacular que se agota en cada reposición.

No sabíamos que creíamos en el amor a primera vista hasta que hemos hecho nuestro último descubrimiento en Zara, aunque debemos reconocer que tenemos sentimientos encontrados (nos hemos enamorados, pero nuestro flechazo se agota en cada reposición). Después de habernos fijado en esos vestidos súper ideales con los que Zara nos sorprende cada primavera, jamás pensamos que podríamos enamorarnos de una prenda como lo hemos hecho con ésta. No pertenece al listado de vestidos y monos low cost más ideales para invitadas de primavera, pero bien podemos ficharlo para tener el lookazo del siglo en los eventos más top de la temporada (ojo con el look del pescaíto de la Feria de Abril).

En un favorecedor color blanco con un pequeño toque de color turquesa (ya te contaremos dónde), os presentamos el mono con cadenas de Zara más espectacular y cuyo éxito es tal que se agota en cada reposición, para nuestra pena y desgracia estilística. Algo así habíamos experimentado con la falda de flecos más estilosa de la primavera, que también es todo un éxito de ventas, pero lo del mono con cadenas de Zara nos tiene sin palabras.

Los monos cada vez están más de moda, a pesar de que para determinadas cuestiones resulten algo incómodos, y eso sólo puede significar que nuestras firmas preferidas (tipo Zara) harán todo lo posible para ofrecer diseños novedosos de manera constante. Una fantasía total y absoluta que garantiza el éxito de propuestas como el mono con cadenas de Zara más espectacular de la primavera, aunque eso implique no pare de agotarse y que cada vez que entremos en la web el cartelito de cooming soon esté colgado en todas las tallas.

Pero, ¿a qué se debe el éxito del mono de cadenas más espectacular de Zara? ?¿Por qué nos hemos vuelto locas por él y sufrimos cada vez que entramos en la web y vemos que está agotado? La respuesta es bien sencilla. El mono con cadenas de Zara debe su éxito a la simpleza de su diseño y el toque turquesa que le da el plus de estilo.

Se trata de una prenda de corte básico que sube de nivel gracias a las cadenas en color turquesa que conforman las tirantas. El frunce del frontal hace, además, que el mono con cadenas de Zara sea muy favorecedor y que nos imaginemos con él estando morenas. La pena es que en cada reposición se agota y ya no sabemos qué hacer para conseguir el mono con cadenas de Zara más espectacular de la primavera.

Así es el mono con cadenas más espectacular de Zara

Se trata de un mono de escote cruzado y con tirantes tipo cadena en color turquesa. La prenda cuenta con una pernera recta y un favorecedor detalle de frunce en el pecho. Su cierre es lateral y presenta una cremallera oculta en la costura. Su favorecedor color blanco nos resaltará el moreno cuando las jornadas estivales hayan dorado nuestra piel.

Disponible desde la talla XS hasta la L, el mono con cadenas de Zara más espectacular de la temporada y que se agota en cada reposición tiene un precio de 39,95 euros.