Mango tiene los monos más elegantes y cómodos que las andaluzas fichan un look de Semana Santa con bailarinas.

La climatología todavía deja dudas y eso no ayuda a escoger el look perfecto para el Domingo de Ramos. Aunque, tanto si las temperaturas son bajas como si son elevadas, hay dos opciones que se han convertido en las favoritas de las que más saben de estilo Por un lado está el traje de chaqueta, que se ha convertido en la competencia directa de esa falda blanca que las que más saben de estilo llevan con una blusa satinada. Por otro lado, nos encontramos con el mono con el que ir elegante en Semana Santa. Tanto si eliges una opción u otro, lo importante es que estés cómoda y nada mejor que unas bailarinas para enfrentarte a las jornadas maratonianas que plantea la Semana Santa.

Con idea de llevar bailarinas y buscando una opción de lo más sofisticada, las andaluzas tienen claro que los monos cómodos y elegantes de Mango son la elección ideal para esta Semana Santa. Ideales y muy sencillos, estos monos también pueden ser la opción perfecta para cualquier otro evento de primavera, no sólo la Semana Santa. Echa un vistazo a estas propuestas de Mango y ficha la opción que más se adapte a tu estilo.

Mono VS traje de chaqueta para un look con bailarinas en Semana Santa

Los vestidos ya no son los reyes entre los looks más elegantes de Semana Santa. Ahora le han salido dos competidores que pelean con uñas y dientes para convertirse en las mejores opciones. Hablamos de los trajes de chaqueta y los monos que, bien por su versatilidad, bien por su elegancia, han pasado a ser los protagonistas absolutos de los estilismos de Semana Santa. A la hora de decantarse por una de estas dos propuestas, sobre todo si queremos llevar unas bailarinas como calzado, hay que barajar todas sus características para ver cuál es mejor opción.

Ambos son perfecto para no tener que llevar zapato de tacón porque ambos tienen un largo perfecto que no hace necesario tener que elevar nuestra altura. Por lo general, sus perneras son bastante anchas, por lo que el efecto piernas infinitas está asegurado. A diferencia del mono, el traje de chaqueta es holgado en su conjunto, por lo que el mono, con un corte en la cintura, ofrecerá una figura mucho más estilizada. En cualquier caso, ambas opciones son mucho más cómodas que un vestido y las dos ofrecen la posibilidad de llevar bailarinas sin que el look se vea descompensado o desequilibrado.

Blanco y con cuello halter

Un básico que siempre funciona en Semana Santa y que, además, podrás reutilizar en otros eventos de primavera, como la Feria de Abril o cualquier bautizo o comunión que tengas. El color blanco le da un toque de elegancia innato a este conjunto, aunque es el detalle del cuello halter cruzado lo que hace subir de nivel esta prenda. Presenta un corte en la cintura que ayuda a que la figura se vea mucho más estilizada, algo que se remata con las perneras rectas (que tienen efecto piernas infinitas). Como no es demasiado largo, podrás llevarlo con unas bailarinas a contraste con el blanco del mono.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono blanco con cuello halter de Mango tiene un precio de 59,99 euros.

Estampado de flores

Nada como un mono con un estampado de flores para Semana Santa o para cualquier evento de la primavera. Las flores son sinónimo de alegría y primavera y las de este diseño, de color rojo, son espectaculares. El mono se presenta en un diseño más holgadito y de estilo camisero, algo que hace que la prenda sea muy cómoda. Lo podrás llevar con unas bailarinas rojas con algún detalle en forma de lazo.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, este mono de flores de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Malva y con volantes de capa

No es el color estrella de esta primavera porque ya gozó de un especial protagonismo hace varias temporadas, pero es tan favorecedor, que no podemos evitar incluirlo en la lista. Ideal para aquellas que tengan la piel más morena, este mono no sólo es especial para Semana Santa por su color, también por su diseño. Las mangas con volantes de capa y un detalle en forma de lazo en la parte trasera de la cintura rematan el estilismo más romántico de esta Semana Santa. Unas bailarinas nude son sus mejores aliadas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono malva con volantes de capa tiene un precio de 59,99 euros.