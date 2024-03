El traje de chaqueta de rayas de Sfera que hace tipazo y llevarás con bailarinas el Domingo de Ramos

En la búsqueda permanente del mejor look para cualquier evento, ahora toca encontrar el estilismo ideal para el Domingo de Ramos. Infleuncers como Rocío Osorno nos han dado las claves de cómo vestir en el Domingo de Ramos y, después de varias temporadas, ya tenemos claro que los trajes de chaqueta son la opción perfecta para este día. Cómodos, prácticos, versátiles y perfectos si las temperaturas o acompañan, estos conjuntos tienen el don de proporcionar un extra de elegancia a cualquiera que los lleve. Ideales para llevarlos con unos tacones, el Domingo de Ramos, sin embargo, no es un momento adecuado para lucir este tipo de calzado. Mejor unas cómodas y súper en tendencia bailarinas.

Llevar un traje de chaqueta con unas bailarinas resulta de lo más cómodo, pero a veces nos hacen parecer más bajitas si las combinamos con un look algo más holgado. Esto no ocurre con el traje de chaqueta de rayas de Sfera que hace tipazo y con el que te despreocuparás de tu altura porque lo puedes llevar con bailarinas y ganarás en altura, de manera visual. Muy elegante y estilizador, este traje de chaqueta es ideal para las que quieren presumir de tipazo el Domingo de Ramos.

Cómo llevar un traje de chaqueta con bailarinas y parecer más alta

El traje de chaqueta se ha impuesto a otros looks no sólo en los estilismos de invitada, también en las propuestas para Semana Santa y, más concretamente, para el Domingo de Ramos. Muy versátil y elegante, esta opción suele estar pensada para llevarla con un calzado elevado, en el caso de los looks más formales, o unas deportivas, en el caso de los más informales, pero para el Domingo de Ramos, que todo tiene que ser comodidad y elegancia, no podemos decantarnos ni por uno ni por otro. Con las bailarinas en el punto de mira, es importante saber combinarlas con el traje de chaqueta para que éste no nos haga parecer más bajitas. A la hora de crear la sensación de altura y ganar un par de centímetros, de manera visual, es importante seguir estos consejos.

Un traje de chaqueta en un color sólido : Los look monocromáticos dan la sensación de bloque y nada mejor que eso para ganar en altura.

: Los look monocromáticos dan la sensación de bloque y nada mejor que eso para ganar en altura. Una chaqueta con escote de pico pronunciado : Hay que buscar la verticalidad para parecer más altas y nada mejor para eso que jugar con un escote que haga hincapié en esa verticalidad.

: Hay que buscar la verticalidad para parecer más altas y nada mejor para eso que jugar con un escote que haga hincapié en esa verticalidad. Un traje de chaqueta de rayas : Verticales, obviamente. Si lo que tenemos que hacer es buscar la verticalidad, nada mejor que hacer de las rayas las mejores aliadas.

: Verticales, obviamente. Si lo que tenemos que hacer es buscar la verticalidad, nada mejor que hacer de las rayas las mejores aliadas. El cabello recogido en una coleta alta: Con idea de fomentar esa verticalidad, el peinado también puede ser nuestro aliado. Ganaremos en altura si el peinado nos eleva y eso lo podemos conseguir con una coleta alta (bien pulida, bien desenfadada) o con un moño alto (pero informal).

Así es el traje de chaqueta de rayas de Sfera que hace tipazo para el Domingo de Ramos

Confeccionado en lino, este traje de chaqueta presenta un fondo blanco y unas rayas verticales en tonos marrones que se combinan con beiges y celestes. En el caso de los pantalones, el diseño se presenta con el talle elevado y la pernera recta bastante ancha, resultando muy cómodos y favorecedores. En el caso de la chaqueta, ésta es ligeramente entallada en la zona de la cintura, cuenta con dos botones y un escote en uve bastante generoso. Tanto las rayas verticales como el propio escote tienen el efecto visual de verticalidad, por lo que efecto estilizador es inmediato y permite la posibilidad de llevar este traje de chaqueta con un calzado plano (unas bailarinas) sin que dé la sensación de que la figura se vea acortada.

Compuesto por una chaqueta y unos pantalones, el traje de chaqueta de Sfera tiene un precio de 39, 99 euros, en el caso de los pantalones, y 59,99 euros, en el caso de la chaqueta. Los pantalones están disponibles desde la talla 36 hasta la 42, mientras que la chaqueta desde la S hasta la L.