Nicolás Montenegro, el renacer en abril y la boda de su hermana se convierten en las musas de su nueva colección

Se ha convertido en uno de los diseñadores más aclamados del panorama nacional y el mérito es solo suyo. Nicolás Montenegro, que comenzó su andadura en solitario en 2021, puede presumir de ser uno de esos diseñadores con un sello personal inconfundible. Ha hecho del blanco y negro su marca personal y ha llevado a otro nivel el concepto invitada. De ahí que personalidades como Nieves Álvarez (imposible quitarse de la cabeza aquel diseño de plumas negro con el que la modelo presentó las campanadas en 2022) Manuela Villena o Alejandra Domínguez hayan caído rendidas a los encantos de Montenegro, natural de Lantejuela. Cuatro años después de aquella primera toma de contacto con la moda en primera persona (anteriormente había trabajado para firmas como Max Mara o Dolce & Gabbana), Nicolás Montenegro presenta su esperada colección de invitada de primavera/verano con un desfiles muy especial en Villa Elvira, uno de los salones más personales de Casa Ozama.

Bajo el nombre Rinascere, la colección llega como una especie de aniversario para el diseñador, al que le gusta dar a conocer sus propuestas en Sevilla con eventos algo más especieles cada dos años. "Me gusta vivir esta especie de renacer cada dos años porque mi firma se lanzó un 11 de abril de 2021", explica el diseñador. Ese resurgir también está bastante ligado a su vida personal, ya que es su propia hermana la que sirve de musa para el hilo conductor de la colección. La storia raccontata tra un fiocco (la historia contada detrás de un lazo) es el leitmotiv de la colección, en la que parte de un lazo.

En contreto, el que llevó su hermana Ana en su boda el pasado 2024, para la que diseñó tres vestidos de novia, los más especiales de su carrera. Lazos, su ya clásico icónico binomio blanco y negro y estampados de inspiración andaluza son las bases de esta colección, a cuya presentación acudieron la modelo Alejandra Domínguez, Alejandra Flores, Aurora Muñoz, Belén Yñiguez, Ana Vera, Rocío Pérez de Guzmán, María Soto, María Segarra, Fátima Borbolla o Consuelo Barroso, entre otros rostros conocidos.

El diseñador Nicolás Montenegro con la modelo Alejandra Domínguez. / Tamara Chamorro Velázquez

Estampados, lazos y el binomio blanco y negro así es la nueva colección de Nicolás Montenegro

No puede negar de dónde le vienen las influencias. Después de formarse en Milán, cabía esperar que la moda italiana asomase en alguna de sus propuestas y, en esta colección, lo hace a través de las siluetas. Nicolás Montenegro se deja seducir por las formas marcadas que dibujan a la donna italiana y plantea diseños que resalzan la figura femenina. Faldas lápiz con el talle elevado y vestidos con el corte a la cintura remarcan esas formas italianas y se convierten en propuestas, no sólo elegantes sino también muy favorecedoras. Pero también hay lugar para las formas vaporosas y fluidas, sobre todo, en las blusas, siendo los estampados el contrapunto de la colección. Se observan prints florales, en grandes amapolas, que recuerdan al campo andaluz, y otros con aires más setenteros en diseños dos piezas que son ideales para culaquier evento de primavera.

Un deisño en blanco y negro de la nueva colección de Nicolás Montenegro. / Tamara Chamorro Velázquez

Como avanzábamos, en esta colección no faltan los lazos, tanto en los peinados (de la forma en la que lo llevó su hermana en el segundo look de novia), como en los propios diseños. "Aquel lazo que llevó mi hermana en su boda y que me inspiró en aquel momento el símbolo que debía llevar está colección", reconoce el diseñador, que, desde entonces, no ha dejado de plantear looks con este elemento decorativo. Los volúmenes tampoco faltan en su colección, ya sea en forma de falda o como aplique a vestidos de cortes asimétricos. La fantasía llega en forma de plumas en un conjunto dos piezas en azul klein con shorts y botas altas estampadas, y el ADN del diseñador se reafirma con varias propuestas en blanco y negro que dibujan a la invitada más lady de Nicolás Montenegro.

Un conjunto dos piezas con estampado de amapolas de la nueva colección de Nicolás Montenegro. / Tamara Chamorro Velázquez

Como colofón, tras el desfile, los asistentes pudieros disfrutar de un cóctel en los jardines de Casa Ozama que sirvió de antesala a la Feria de Abril.