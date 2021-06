Puede que estos meses no hayamos explotado todo el potencial que nuestras terrazas y balcones tienen, pero ahora con la llegada del verano toca preparar el rincón más valioso de la casa y adaptar su decoración para poder sacarle el máximo partido. Ya sea apostando por algunas gangas con las que renovar la decoración de la terraza o recurriendo a las mejores ideas de decoración para sacarle partido a la terraza con guirnaldas y farolillos.

Sea cómo sea, es el momento de invertir nuestro tiempo en poner a punto la decoración de la terraza para convertirla en el mejor sitio en el que comer con amigos, en el lugar soñado para disfrutar de un buen libro o en ese rincón especial en el que pasar las veladas en pareja este verano.

A la hora de apostar por renovar la decoración de la terraza para el verano son muchas las posibilidades a las que nos enfrentamos, desde cambiar los muebles de sitio a llenar la terraza de macetas, pasando por renovar las fundas de los cojines. Cualquier idea que se nos ocurra es buena para preparar la decoración de la terraza para el verano.

Amantes de los vintage e inmersas en pleno proceso de adaptación de la terraza a las jornadas estivales, hemos encontrado entre las novedades Zara Home algunos artículos irresistibles con los que poner a punto la decoración de la terraza este verano.

Los artículos de decoración de Zara Home (a pesar de no ser súper económicos) tienen un estilo y una personalidad que nos encantan y, en el caso de las novedades con las que poner a punto la decoración de la terraza para el verano no podemos estar más in love.

Farolillos, sillas de piel, cestas, manteles... Esos son algunos de los artículos de decoración que Zara Home propone, nosotras hemos hecho una selección de las 12 novedades de Zara Home más irresistibles con las que poner a punto la decoración de la terraza para el verano. ¿Estás preparada para verlas todas?

Farolillo de hierro y cristal de Zara Home

El farolillo de hierro y cristal de Zara Home tiene un precio de 25,99 euros.

Camarera de ratán y vidrio de Zara Home

La camarera de ratán y vidrio de Zara Home tiene un precio de 249 euros.

Guirnaldas de bombillas de Zara Home

Las guirnaldas de bombillas de Zara Home tienen un precio de 25,99 euros.

Silla plegable de tela de Zara Home

La silla plegable de tela de Zara Home tiene un precio de 49,99 euros.

Funda de cojines de rayas amarillas de Zara Home

La funda de cojines de rayas amarillas de Zara Home tiene un precio de 19,99 euros.

Jarrón con textura de Zara Home

El jarrón con textura de Zara Home tiene un precio de 39,99 euros.

Mantel de lino de rayas de Zara Home

El mantel de lino de rayas de Zara Home tiene un precio de 59,99 euros.

Mantel de cuadros vichy de Zara Home

El mantel de cuadros vichy de Zara Home tiene un precio de 29,99 euros.

Cesta de mimbre de Zara Home

La cesta de mimbre de Zara Home tiene un precio de 29,99 euros.

Silla plegable de Zara Home

La silla plegable de Zara Home tiene un precio de 69,99 euros.

Silla plegable de piel de Zara Home

La silla plegable de piel de Zara Home tiene un precio de 149 euros.

Farolillo de madera de Zara Home

El farolillo de madera de Zara Home tiene un precio de 49,99 euros.