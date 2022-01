Los pantalones de Stradivarius de 13 euros súper favorecedores que las bajitas se llevan a pares

Se empezaron a llevar hace un par de años y las que somos bajitas le damos gracias al Universo por su regreso a las tendencias. Perfectos para llevar con las blusas de rebajas con las que estamos ampliando nuestro fondo de armario estos días, los pantalones wide leg son maravillosos para las que medimos menos del metro sesenta. La razón es simple, su elevado talle y sus perneras rectas consiguen ese efecto piernas infinitas tan deseado por las bajitas.

Inmersas en plena época de descuentos irresistibles (todavía no hemos sobrevivido a la blusa de cuadros vichy de 5 euros y casi nos estamos recuperando después de ver el vestido de lunares que arrasa en verano), acabamos de descubrir unos pantalones que consiguen ese maravilloso efecto y que, además, están súper rebajados.

Se trata de unos pantalones de Stradivarius de 13 euros que las bajitas se llevan a pares. En primer lugar, porque ya hemos dicho que resultan súper favorecedores. De hecho los primeros pantalones que lanzó Stradivarius con estas características eran de color negro y nos hicimos con ellos sin ser época de rebajas ni nada.

En segundo lugar, los pantalones de Stradivarius súper favorecedores (qué listos son en Inditex) se presentan en cinco colores diferentes, con lo que las posibilidades de combinación hacen que se convierta en un fichaje estrella. Por último, saber que los pantalones de Stradivarius sólo valen 13 euros nos parece una absoluta fantasía, de ahí que las bajitas se los lleven a pares.

Como una especie de inversión a la que sacar todo el partido del mundo, los pantalones de Stradivarius de 13 euros se antojan perfectos para llevarlos en todo tipo de looks. Una apuesta más informal con americana y deportivas, un look más sobrio con camisa y botas. Además, que estén disponibles en cinco colores hace que el abanico de opciones de looks sea mucho más amplio.

Como bajitas que adoran los pantalones con los que conseguir el efecto piernas infinitas y a las que les gusta comprar de forma económica, debemos reconocer que los pantalones de Stradivarius que hemos fichado son los de color rojo y los crudos. Las posibilidades que se nos vienen a la mente para esta primavera son realmente interesantes. Nosotras hemos cumplido y también nos los hemos llevado a pares.

Los pantalones de Stradivarius de 12 euros

Con un tiro súper alto y tipo wide leg (quizás sean más rectos que anchos), estos pantalones de Stradivarius ya eran los preferidos de las bajitas al principio de la temporada porque tienen el don de conseguir el tan deseado efecto piernas infinitas. Ahora que, además, estás súper rebajados, las bajitas se los llevan a pares para combinarlos de mil formas. Con una camiseta y unas zapatillas deportivas, con jersey de cuello vuelto y botines, con blusa satinada y taconazo... Las posiblidades son casi infinitas.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 44 y en cinco colores, los pantalones de Stradivarius que las bajitas se llevan a pares tienen un precio de 12,99 euros.