Los pantalones de Zara que se han convertido en la prenda más buscada de la temporada son azules, 'wide leg' y sientan como un guante.

Cuando pensábamos que el rosa sería el único color que triunfaría esta temporada, va Zara y decide irse al otro extremo de la gama cromática para hacer del azul klein (azul cobalto, azul eléctrico, azul Súper Man... cualquiera de sus nombres es adecuado) su competidor directo. Por eso, entre las nuevas propuestas del buque insignia de Inditex destaca un amplio abanico de prendas azules que nos hacen olvidas por completo lo maravillosas que eran las prendas rosas.

De entre todas las nuevas prendas azules, como no podía ser de otra forma, hay una prenda que ya se ha convertido en la más buscada de la temporada. No combina con la camisa con lazada y estampado patchwork más bonita de la primavera, ni siquiera podemos llevarla con el top asimétrico perfecto para los looks elegantes, pero los nuevos pantalones azules de Zara son tan atrevidos, originales y favorecedores que han causado auténtico furor.

Al igual que ya ha ocurrido con los pantalones de lino con los que renovar el fondo de armario, los nuevos pantalones azules de Zara han conquistado a las que más saben de estilo, a las que adoran los colores eléctricos y a las que no entienden la primavera y el verano sin los tonos arriesgados y se han convertido en la prenda más buscada. Buscar la prenda en la web y que al añadirla al carrito siga estando disponible es casi misión imposible.

No es la primera vez que Zara hace que una prenda se vuelva viral y se convierta en la más buscada. Hace un par de meses ya vivimos una experiencia similar con sus míticos vaqueros rosas y eso sólo puede significar una caso: que la prenda es un éxito rotundo y que va a marcar un antes y un después en las tendencias de la temporada.

Efectivamente, los pantalones azules de Zara son la prueba de que el azul klein es el nuevo color de moda y que, aunque parezca una tonalidad difícil de defender, resulta tremendamente favorecedora. Además, en el caso de los pantalones azules de Zara no sólo el color influye en que sienten de maravilla, de nuevo el corte wide leg y el tiro alto hacen que la prenda sea súper favorecedora.

Con pinzas y una cinturilla cruzada que acaba con un botón en el lateral, los pantalones azules de Zara son perfectos para apostar por la nueva tonalidad de la temporada de forma informal. Los trajes son buena opción para decantarnos por el azul klein, pero los pantalones wide leg hacen mucho más ponibles esta eléctrica tonalidad. Por eso y porque sientan como un guante, los nuevos pantalones azules de Zara ya se han convertido en la prenda más buscada.

Así son los pantalones azules de Zara, la nueva prenda más buscada

Que una prenda se convierta en la más buscada sólo puede significar una cosa: que las que consiguen hacerse con ella saben que la prenda tiene algo que la hace especial. Eso le ocurre a los pantalones azules de Zara, que su color y su corten hacen de ellos la prenda que todas queremos tener en el armario esta temporada.

En un favorecedor azul klein y de corte wide leg, los nuevos pantalones de Zara son perfectos para presumir de moreno en verano, ya que lo resaltan todavía más. A la hora de combinarlos siempre podemos apostar por los clásicos negro y blanco (es importante elegir bien la prenda de este color para evitar que parezca que vamos de uniforme) o jugárnosla con un color block. Es decir, apostar por prendas de diferentes colores, por lo general bastante chillones y diametralmente opuestos. En el caso de este azul klein podemos jugar con los naranjas, los verdes e incluso los mostazas, todo depende de lo atrevidas que seamos.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 44, los pantalones azules de Zara tienen un precio de 29,95 euros. Como ya avanzábamos al principio del artículo, los pantalones azules de Zara son la nueva prenda más buscada de la temporada, así que debes saber que ahora mismo está agotado en todas las tallas, menos en la 32.