Los pantalones de vestir de Lefties, cómodos, baratos y perfectos para llevar con zapatillas retro.

Hay una combinación de estilo esta primavera que parece imponerse al resto en cuanto a looks todoterreno se refiere. No, no se trata de los vaqueros blancos que afinan la cintura con la chaqueta vaquera de Rocío Osorno. Hablamos de los pantalones de vestir cómodos y perfectos para llevar con zapatillas retro y que ya son la tendencia absoluta de la temporada. Ya sea en un formato más ancho, tipo chinos, lisos o de rayas, estos pantalones tienen un compañero perfecto y la culpa la tiene la fiebre por las zapatillas retro de inspiración futbolera que ya está arrasando en Instagram.

Ideales para llevarlos con blusas blancas de encaje, camisetas gráficas o una blusa en tejido denim, estos pantalones son los que te solucionan el look del día a día. No es que sean especialmente elegantes, pero no hace falta un estilismo tan sofisticado para un outfit todoterreno. Echa un vistazo a estos pantalones de vestir de Lefties, cómodos y baratos, y prepárate para hacer de las zapatillas retro tu calzado favorito.

Pantalones de vestir y zapatillas retro, la combinación de esta primavera

Puede que a leer el combo zapatillas retro se te haya venido a la mente un modelo en concreto de deportivas (sí, las Samba de Adidas), pero no es el único diseño que atiende a estas características. Esta primavera parece haber una fiebre por este tipo de calzado y eso es perfecto para llevar a otro nivel un look con pantalones de vestir, desde los más formales a los más funcionales. A la hora de combinar estos dos hitazos de primavera, estas son algunas de las propuestas que puedes llevar a cabo.

Pantalones de vestir y zapatillas blancas de estilo retro : Puedes combinar este diseño de pantalones, siempre en un color neutro, con unas zapatillas blancas retro (las clásicas). Este contraste entre lo formal de los pantalones y lo informal de las zapatillas da como resultado un estilismo con mucha personalidad. Añade al estilismo una camiseta básica, también en tonos neutros, o una camisa, bien de mangas largas y remangadas, bien de mangas cortas. Remata el outfit con una cazadora baquera o una blazer ligeramente oversize.

: Puedes combinar este diseño de pantalones, siempre en un color neutro, con unas zapatillas blancas retro (las clásicas). Este contraste entre lo formal de los pantalones y lo informal de las zapatillas da como resultado un estilismo con mucha personalidad. Añade al estilismo una camiseta básica, también en tonos neutros, o una camisa, bien de mangas largas y remangadas, bien de mangas cortas. Remata el outfit con una cazadora baquera o una blazer ligeramente oversize. Pantalones de vestir estampados y zapatillas retro llamativas : Otra opción, más atrevida esta vez, pasa por combinar unos pantalones de vestir estampados con una zapatillas con detalles llamativos, ya sea con los colores o con el print. Un estilismo con tanta personalidad invita a que el resto de prendas sean más básicas y discretas. Una camiseta o una camisa blanca te pueden dar buenos resultados.

: Otra opción, más atrevida esta vez, pasa por combinar unos pantalones de vestir estampados con una zapatillas con detalles llamativos, ya sea con los colores o con el print. Un estilismo con tanta personalidad invita a que el resto de prendas sean más básicas y discretas. Una camiseta o una camisa blanca te pueden dar buenos resultados. Pantalones de vestir y zapatillas retro de plataforma: Para un look más moderno, elige unos pantalones de vestir y combínalos con unas zapatillas retro de plataforma, pero que no resulte demasiado excesiva. Puedes completar el outfit con una camiseta con diseño grafico o una camisa de mangas cortas con algún estampado para un look retro total.

Así son los pantalones de vestir cómodos y baratos de Lefties

Son de vestir, pero bastante más informales que otros diseños, ya que estos son tipo chino con efecto lavado. Se presentan con un corte tipo carrot y el dobladillo subido para que resulten mucho más estilizadores. Su tiro es medio, tienen el cierre delantero con cremallera y botón, trabilla para cinturón y el ya citado doble en el bajo. Cuenta, además, con cuatro bolsillos.

La combinación de pantalones de vestir con zapatillas retro es una tendencia que está en auge esta primavera (culpamos a los nuevos modelos de zapatillas de nuestro amor por lo vintage). Esta combinación aporta un equilibrio entre lo formal y lo casual, creando un estilismo moderno, actual y fresco.

Disponibles en tres colores (blancos, verdes y en mostaza), los pantalones de vestir cómodos y baratos de Lefties tienen un precio de 15,99 euros.