Ni en Zara ni en Mango, la chaqueta vaquera vaquera más buscada de Rocío Osorno está en Shein y sólo vale 20 euros.

Cada vez que Rocío Osorno comparte un look con sus seguidoras ocurre lo mismo: las prendas se agotan ipso facto. Lo hemos visto con los vaqueros anchos de Zara, que ni están ni se les espera, y ahora acaba de ocurrir con una chaqueta vaquera que se ha convertido en la más buscada de momento. Ideal para llevarla con unos vaqueros blancos para un estilo muy lady y primavera, la chaqueta vaquera de Rocío Osorno estaba planteada en su look como un complemento más al que la influencer no ha dado mucha importancia. Compuesto por una falda de piel en color mostaza y un top en crudito, la chaqueta vaquera sólo aparece en un par de fotografías y, sin embargo, es la que ha acaparado todas las miradas.

Muchas de sus seguidoras se preguntaban por la procedencia de la cazadora, cortita y con las mangas abullonadas, y, después de mucho buscar, la chaqueta vaquera más buscada de Rocío Osorno no está en Zara ni Mango, es de Shein y sólo vale 20 euros.

Chaqueta vaquera, el complemento básico de la primavera

Ni blazers ni gabardinas, en primavera el complemento básico que siempre triunfa es la chaqueta vaquera. Da igual si llevas un vestido formal o un estilismo todoterreno, siempre podrás combinarlo con una cazadora en tejido denim y tendrás un outfit perfecto. Aunque eso no debe llevarte a hacer de esta prenda la única con la que combines tus looks, hay más vida además de la chaqueta vaquera. En cualquier caso, es un must que cualquier amante de la moda debe tener entre sus prendas favoritas y estas son algunas de las razones por las que la chaqueta vaquera, la de Rocío Osorno o cualquiera que tengas en el armario, es el complemento básico de cada primavera.

Versatilidad : Una chaqueta vaquera es increíblemente versátil y puede combinarse con una amplia variedad de outfits. Va bien con vestidos, faldas, pantalones, incluso con otras prendas vaqueras. Esta versatilidad la convierte en el complemento ideal para cualquier contexto.

Estilo atemporal : Nunca pasa de moda. Su estilo atemporal hace que sea una inversión inteligente para tu armario cápsula, ya que puedes usarla temporada tras temporada sin importar cuáles sean las tendencias.

El abrigo ligero : Las temperaturas en primavera nunca son estables y, aunque ya sobre el abrigo o el chaquetón, siempre necesitaremos algo con lo que abrigarnos cuando el mercurio no acompañe. Una chaqueta vaquera se posiciona como la prenda perfecta para adaptarse a esos cambios de temperatura.

El toque fresco y juvenil : Si quieres un look casual, una chaqueta vaquera se convierte en la opción perfecta. Puedes llevarla con casi cualquier prenda o complemento para darle a tu estilismo un toque desenfadado.

Combina con cualquier estilo : Clásico, bohemio, urbano o sofisticado, una chaqueta vaquera combina con cualquier estilo o personalidad a la hora de vestir. Puedes adaptarla para que se ajuste a tu propio estilo.

Transición de estaciones: La primavera es una temporada de transición entre el invierno y el verano, y una chaqueta vaquera es ideal para esta época. Te mantiene abrigada en las mañanas más frescas pero no es demasiado pesada para los días más cálidos.

Así es la chaqueta vaquera más buscada de Rocío Osorno

Se ha convertido en un objeto de deseo desde que Rocío Osorno compartió el look en Instagram. Una falda color mostaza de piel con un top en crudo del mismo material y que parece que será la tendencia fuerte por la que Zara apueste esta primavera. Hasta ahí, un estilismo de lo más normal, hasta que la influecer decidió complementar su estilismo, que a ella le recuerda a la primera plaga de Zara (la de la cazadora amarilla de La Vecina Rubia), con una chaqueta vaquera que ha acaparado todas las miradas. A pesar de que el look genera impacto por sí solo, la mayoría de sus seguidoras se preguntaban de dónde era la chaqueta vaquera, un modelo cropped con las mangas bastante abullonadas.

Muchas apuntaban a que se trataba de un modelo de años anteriores de Mango, pero ninguna daba en la clave. Después de búsquedas intensas en Zara (que es la firma a la que pertenecen tanto la falda como el top)y Mango, hemos encontrado el clon de la chaqueta vaquera de Rocío Osorno en Shein a un precio muy económico.

Disponible desde la talla 32 hasta la 38, la chaqueta más buscada de Rocío Osorno cuenta con un clon idéntico en Shein y tiene un precio de 19 euros.