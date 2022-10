Parfois se inspira en 'Blade runner' para su nueva colección de otoño invierno.

El cine siempre es una fuente de inspiración inagotable para el mundo de la moda. Una prenda mítica de un personaje termina siendo la reina del street style (qué sería de las películas de los 90 sin las míticas faldas vaqueras largas), al igual que todo el vestuario de una cinta mítica termina siendo la tendencia de otoño indiscutible. Se estrenó en 1982 y recientemente hemos podido ver su remake y ahora Parfois se inspira en Blade Runner para nueva colección de otoño invierno. Aunque no es la única cinta que inspira a la firma portuguesa.

Lightfast es la nueva campaña otoño invierni de Parfois, una colección para llevar con una dosis extra de actitud. El juego de luces y sombras, el flow de la gente, el movimiento y el ruido. Los elementos que componen la esencia de la ciudad sirven de telón de fondo e inspiración para la última campaña de Parfois.

Lightfast refleja el magnetismo de este espacio y la búsqueda de la afirmación, una colección que oscila entre la velocidad y la identidad. El fotógrafo Gerard Mena y el videógrafo Joaquín Luna captan a la modelo Olivia Martin entre escenarios de una ciudad irreal.

Futurismo y estética para lo nuevo de Parfois

El protagonista explora imágenes que tienen tanto Blade Runner como Fast and Furious, con el futuro idealizado del primero y las credenciales estéticas del segundo. La colección materializa este concepto, superando los límites y creando piezas para desafiar la nueva temporada. Destaca en esta colección una fuerte influencia del streetwear, ya que la ciudad no fue una de las principales figuras de inspiración.

Los looks tienen una dosis extra de actitud, con piezas relajadas -como los total looks en nylon- combinados con accesorios glam, con pelo y brillos. El revival Y2k vuelve a estar presente, esta vez con pantalones cargo, cintura baja y detalles de pedrería. El coche no podía dejar de ser un objeto de inspiración. El sinónimo de velocidad se interpreta en uno de los estampados característicos de la marca.

Maximalismo en los accesorios

Este otoño invierno con diseños de coches que cubren varias piezas, desde camisetas y monos, hasta shopper y gorras. En bisutería se apuesta por piezas que visten de exageración, con destellos, perlas y maxi formas. Notas especiales que destacan en cualquier combinación. Los bolsos son otra de las prendas clave de la temporada, con una selección de modelos maxi y mini.

Los shopper XL, los minibolsillos para los brazos y las riñoneras, se diseñan en diferentes texturas, desde el nylon hasta el pelo y acabados metalizados. También destacan piezas icónicas de la colección como: los maxi abrigos de pelo, el bolso de pedrería con estampado de coches, o el inesperado vestido largo, de forma elegante, diseñado en neopreno con estampado de coches.