Polin et moi te trae los looks para ser la invitada perfecta este 2020

En breve comenzará la época de eventos, si en tu calendario 2020 aparecen ya algunas fechas señaladas con palabras claves como "boda", "bautizo", "comunión" o "celebración", te tocará vestir de invitada y derrochar estilo propio en la cita en cuestión.

Si te encuentras en esa tesitura, vamos a ayudarte esta temporada con inspiraciones para looks y firmas que encontremos que merezca la pena conocer. Concretamente hoy te mostramos Polin et Moi, una marca que cuenta con una amplia gama de vestidos, faldas, trajes de chaquetas y demás prendas que quedarán genial en tu look de invitada.

Faldas plisadas y blusas

Uno de los looks que nos propone esta firma tiene como protagonista las faldas plisadas. Las faldas midi son una prenda muy versátil y muy combinable, ya que te la puedes poner con camiseta para ir a la oficina y con blusas románticas como éstas para conseguir un outfit especial para eventos como bodas o comuniones.

Trajes de chaqueta satinados

El satinado fue uno de los tejidos estrella de la pasada temporada primaveral. Lo vimos en faldas, vestidos, pantalones y en blusas que quedaban espectaculares para cualquier tipo de evento. Pues bien, la tendencia se reafirma y este año, el satinado cobrará más fuerza que el pasado si cabe. La novedad: este año tendremos trajes de chaquetas satinados. ¡Nos encanta!

Lunares siempre presentes

Como ya avisamos en nuestro artículo sobre las prendas que serían tendencia en 2020, los lunares cobrarían un papel protagonista en cuanto a estampados. La firma Polin et Moi también apuesta por esta tendencia tan alegre. En trajes de chaqueta, faldas o vestidos.

Estampado floral

Las flores son un estampado que no puede faltar bajo ningún concepto en nuestros armarios durante la primavera y es que las prendas florales siempre serán tendencia. Los vestidos con estos tejidos son una apuesta segura cuando tengas algún evento especial y quieras ir sofisticada. Perfecto para acompañar con complementos finos en tonos metalizados.

Vestidos elegantes

Estos vestidos nos parecen una muy buena opción para cualquier evento que tengas durante el verano. Son elegantes cómodos para que puedas disfrutar de todo lo bueno del verano y de las celebraciones. Sus estampados sutiles y faldas plisadas son la combinación ideal para ser una invitada con mucho estilo.

Jerseys y blusas con mangas abullonadas

También adelantamos que las mangas más bonitas de todas eran las mangas con volumen y que eran una de las tendencias más potentes para esta primavera de 2020. La firma Polin et Moi también apuesta por este tipo de mangas para blusas y jerseys que podrás combinar con las diferentes faldas y pantalones que la firma propone para conseguir un look exquisito.

Apuesta por los complementos

Si eres de las que hace suyo un look con los accesorios, esta temporada las diademas son las protagonistas. Aunque tampoco podemos olvidarnos de los pendientes dorados con detalles como las hojas o flores, que siguen siendo la joya por las que más apuestan las invitadas.