Tres regalos sostenibles que todo amante de la decoración querrá tener en su casa este San Valentín

Tener un detalle en San Valentín es algo que no nos cuesta nada y con lo que podemos hacer sonreír a nuestras pareja (con lo necesario que es ahora). Hacer un regalo, por pequeño que sea, es una forma de demostrar nuestro amor hacia otra persona. Por eso este año hasta los más escépticos están dándole vueltas a la cabeza para dar con ese regalo especial con el que sorprender a la pareja.

Las circunstancias limitan bastante a la hora de establecer planes para San Valentín, pero aunque el 14 de febrero lo vayamos a pasar en casa (¿dónde mejor?) no hay nada que nos impida preparar una cena especial, ponernos un look de San Valentín y celebrar el amor.

En lo relativo a los regalos, cada vez cobran más protagonismo el simbolismo, huyendo de los regalos más típicos. Uno de los principales reclamos a la hora de regalar son los elementos que tienen que ver con la decoración. Ahora que pasamos tanto tiempo en casa, muchas parejas han visto en la decoración un aliado a la hora de hacer planes sin salir de casa y fomentar la imaginación y la creatividad.

De ahí que muchas parejas estén reorganizado su dormitorio pequeño, cambiando la distribución de su salón para que parezca más grande o llenando las paredes de su cocina con láminas coloridas. Muchas de estas parejas, además, están bastante comprometidas con el medio ambiente y apuestan por la sostenibilidad como principal característica de la decoración de su hogar.

Hemos echado un vistazo a las propuestas de decoración de la firma española Decowood, que nos propone tres ideas de regalos sostenibles que todo amante de la decoración querrá tener en casa este San Valentín. De producción local y elaborados en madera de bosques sostenibles, los artículos de Decowood son variados y se ajustan a todo tipo de presupuesto, en este caso, no sobrepasan los 50 euros.

El amor está en todas partes (también en las paredes)

Las láminas son uno de los productos favoritos de la marca de decoración, por su sencillez y su capacidad de dar el toque definitivo a cualquier estancia. Por ello, Decowood proponer regalar sus diseños más románticos, con mensajes como You & Me, Love y All you need is love, que nos ayudan a recordar a diario lo importante que es compartir los sentimientos con la persona que tenemos cerca.

Se pueden comprar sin marco o escoger entre los colores disponibles: negro, madera natural o blanco. Además, Decowood cuenta con una gran variedad de posters e ideas para combinarlos y aportar vida a las paredes. También se pueden apoyar en algún mueble o estantería para decorarlo.

Manta, peli y tu persona favorita, ¿qué más se puede pedir?

Otro elemento indispensable en invierno para elevar el nivel de comodidad en casa es una buena manta. Y si eso se acompaña de una buena película y tu persona favorita, el día será redondo y ni te acordarás de salir.

Las mantas y plaids de la colección Lamma de Decowood son los aliados perfectos para ese momento, y el regalo idóneo para aprovechar en pareja todos los días de frío. Están disponibles en distintos colores y tamaños para adaptarse a todas las necesidades.

Recuerdos y próximas aventuras en un mapa

Si hay algo que necesitamos en este momento es visualizar un futuro lleno de viajes, planes con amigos y familiares y nuevas aventuras fuera de casa. Además, también es positivo recordar y transportarnos mentalmente a esas experiencias ya vividas, como la primera escapada juntos, el primer verano compartiendo atardeceres en la playa o aquellas Navidades inolvidables.

Para ello, Decowood cuenta en su web con los corchos del mapa de España. Se puede escoger entre la combinación beige y blanco y beige y negro. Se trata de un mapa hecho de corcho en el puedes marcar con pins dónde has estado y dónde te gustaría ir. Un regalo para recordar y soñar.