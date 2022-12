Los regalos para amantes de las tendencias con los que acertarás esta Navidad

Navidad es una época perfecta para hacer esos regalos que durante el año no encontramos la ocasión para hacer. Aunque también lo es para incluir en nuestra carta a los Reyes Magos los caprichos más interesantes. Las beauty lovers lo tienen claro y ya han incluido en sus cartas los regalos de belleza que no pueden faltar en tu lista, mientras que las amantes de las tendencias todavía no lo tienen claro del todo.

Sí, se llevan los lazos XXL, pero no es clase de capricho que nos daríamos en Navidad. También son conscientes de que las herramientas con las que conseguir las ondas perfectas de María Pombo son un must de Navidad, pero no es el único capricho. Por eso, los regalos para amantes de las tendencias con los que acertar en Navidad deben ir un paso más allá.

Siempre ha habido dos tipos de personas en el mundo en cuanto a regalos se refiere; por un lado están las que llevan meses pensando y buscando qué regalar en estas fechas tan señaladas; y por otra parte las que lo dejan todo para el último momento - o mejor dicho, para el último minuto-. Para estos últimos, hemos hecho una lista de deseos y regalos de accesorios que resolverán el contratiempo y con los que acertarán seguro. Y es que ¿a quién no le gusta coronarse con un buen regalo bajo el árbol?

En esta lista encontrarás tendencias en materia de accesorios, como una diadema de perlas –que ya te advertimos que verás mucho en 2023– de la firma You are the Princess, pero también clásicos que nunca pasarán de moda como un broche piedras preciosas o el anillo de última colección de Customima, realizado en uno de los colores tendencia para el próximo año, el Viva Magenta. ¿Para las más it en tendencias? Un bolso de Luis Negri perfecto para los momentos más especiales o unos zapatos artesanos de Gaimo, entre otras propuestas. Da igual a quién tengas que regalar en estas fiestas, porque esta lista está llena de apuestas seguras con las que sorprender y acertar en Navidad.

Un bolso original para las amantes de los complementos

De la firma Luis Negri, este bolso se antoja un regalo de Navidad perfecto para las que buscan destacar con sus complementos.

Un broche para las amantes de las series de época

Si eres de las que flipó con Los Bridgerton y te encanta esa estética, nada mejor que un broche como éste de la firma Joyas Antiguas Sardinero para Navidad.

Botas con efecto metalizado, la tendencia top de 2023

Las seguidoras de las últimas tendencias seguro que incluyen en su carta a los Reyes Magos unas botas con efecto metalizado como estas de Gaimo.

Diademas, la tendencia que vuelve en 2023 y que hay que pedir en Navidad

Siempre vuelven a ser tendencia, de ahí que las diademas, como ésta de You are the princess, se conviertan en un regalo perfecto para Navidad.

Un cinturón, un básico de fondo de armario

De la firma Zottier, un cinturón es un regalo de Navidad completamente atemporal con el que te resultará imposible no acertar.

Una gorra para amantes de las tendencias deportivas

Accesorio indispensable para el próximo 2023, una gorra como ésta de la firma Polo Club se antoja perfecta para regalar en Navidad.

Un anillo para las más coquetas

De la firma Customima. este anillo es perfecto para regalar en Navidad.

Pendientes para las que le dan prioridad a sus orejas

De la firma Joys, estos pendientes se antojan un regalo de Navidad perfecto para aquellas que adoran los complementos y, además, tienen muchos agujeros en las orejas.

Un bolso para el móvil para las amantes de la organización

Hay personas que necesitan que todo esté ordenado, localizable y accesible, de ahí que busquen complementos con los que conseguir esta organización. Para ellas es este bolso para el móvil de la firma Mustang.