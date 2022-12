Lazos XXL, el complemento indispensable de los looks de Navidad más románticos

Un hueco bastante importante en las tendencias de accesorios de este 2022 lo han ocupado, sin duda, los lazos XXL. Un complemento bastante elegante que aporta personalidad a los looks, y que ahora cobra especial protagonismos en las tendencias de Navidad. A pesar de que los peinados de Navidad buscan el glamour y la sofisticación, los lazos XXL tienen el don de concederle a un estilismo de fiesta un punto naif que nos encanta.

La extravagancia navideña (que este año la hemos descubierto con Carmeron y Rocío Osorno) se contrarresta de maravilla con propuestas en formato XXL, pero mucho más románticas. Como es el caso de los lazos que, además, suelen estar elaborados en el tejido estrella de la Navidad: el terciopelo.

Existen varias maneras de concederles un hueco en nuestro cabello a este tipo de complementos, desde lazadas finas con un toque sutil y elegante, hasta lazos más anchos y contundentes. Al igual que otras tendencias, la del lazo XXL llegó a nuestras vidas a través de Instagram y las influencers y es por eso que una de ellas nos ha servido de inspiración para incorporar el lazo XXL nuestros looks de Navidad.

Lazo XXL, el complemento favorito de las influencers en Navidad

Rocío Osorno apostó por este complemento en una de sus comidas de Navidad. Además del lazo XXL, la influencer sevillana se decantó por unos pantalones rosa fucsia (el color revelación de esta Navidad), un jersey de cuello vuelto en color blanco y un abrigo negro con plumas en las mangas.

Aunque no es la única ocasión en la que la influencer se ha decantado por el lazo XXL. A veces Rocío Osorno arriesga con una coleta alta con flequillo donde luce el lazo a modo de coletero. La esencia del lazo es que es un complemento bastante versátil. Si llevas un look femenino de gala, el lazo en el cabello siempre va a realzar tu lado más dulce. Sin embargo, si optamos por un estilo más casual y un look más atrevido, este complemento aportará el toque elegante que necesitas.

Cómo elegir el tamaño del lazo en función del peinado

Además, si hablamos de las miles de maneras de llevarlo, lo puedes utilizar en recogidos como coletas, trenzas e incluso moños, pasarás de un peinado aburrido a un peinado tendencia en tan solo unos segundos. Sin embargo, si perteneces a ese sector de mujeres a las que no les gusta recogerse el pelo, no te preocupes, los lazos a modo de diadema nunca pasan de moda y también son ideales para un look de Navidad.

En cuanto al tamaño de este accesorio, deberíamos saber que si optas por llevar una coleta baja es preferible que la lazada sea ancha y grande, pero si te atreves a llevar un recogido alto, lo mejor es que escojamos una cinta estrecha. En ninguna de las opciones podemos dejar que el nudo deje de ser amplio y vistoso.