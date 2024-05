Rocío Osorno agota en Zara el conjunto de lentejuelas más espectacular del verano.

Ya huele a verano y si todavía no lo notamos, ya se encarga Rocío Osorno de que empecemos la cuenta atrás para el cambio de estación. La influencer nos tiene acostumbradas a adelantarse a las tendencias y crearnos expectativas con prendas y looks de lo más rompedores. Ahora que hay una prenda que promete ser la revolución del verano (sí, hablamos de la falda vaquera blanca), Rocío Osorno apuesta por ella en un look de lo más especial y lo termina agotando.

Se trata de un conjunto de lentejuelas de Zara, que se podría combinas con las camisetas más originales, pero que ella lleva a otro nivel apostando por el blanco y negro. Competencia directa del vestido más bonito del verano, este conjunto de Zara ya ha desaparecido en muchas de las tallas y tiene todas las papeletas para convertirse en el más espectacular del verano. Echa un vistazo al conjunto y espera paciente a que Amancio Ortega lo reponga en la web.

Así lleva Rocío Osorno el conjunto de lentejuelas de Zara

No se ha podido resistir a que llegue el verano y se ha anticipado a él apostando por uno de los looks más espectaculares de la próxima estación. Aunque en un principio Rocío Osorno tenía pensado combinarlo con una blusa blanca y unas cuñas de esparto en color beige, al final la influencer se ha decantado por un top en versión cropped de color negro, que ha determinado que el estilismo sea un clásico blanco y negro en toda regla. Ella lo remata con un cinturón sencillo y de correa anchita de color negro y un bolso maximalista de flecos. Rocío Osorno le aporta un toque muy dosmilero con un colgante plateado de forma circular.

Lo remata con unas sandalias de tiras de color negro. Sin duda, su elección final es mucho mñas acertada que la que tenía en mente en un principio. Aunque también daría muy buenos resultado, el contraste del blanco y el negro nos parece mucho más interesante y, en su caso, potencia todavía más su bronceado.

Así es el conjunto de lentejuelas de Zara que agota Rocío Osorno

El conjunto que Rocío Osorno ha agotado de Zara se compone de un chaleco y una falda muy cortita, ambos de color blanco y confeccionados en algodón. A priori, podrían ser dos piezas veraniegas sin más que llevaríamos cuando quisiésemos presumir de bronceado, pero ambas prendas cuentan con un detalle que las hace muy especiales y explicaría los motivos por los que se han agotado nada más compartir Rocío Osorno su look en redes.

El conjunto cuenta con detalles en lentejuelas de forma circular y en tonos plateados que le dan un toque muy especial y que lo convierten en el lookazo más top de todo el verano.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda tiene un precio de 29,95 euros, mientras que el chaleco está disponible desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 29,95 euros.