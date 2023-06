Rocío Osorno tiene claro cómo se lleva el bañador en verano y no es para ir a la playa.

Lo mejor de la moda es poder adaptar looks, tendencias y prendas al uso particular que cada una quiera darle. Nada está escrito y todo está por definir, por eso ver a Rocío Osorno dándole un giro de guión a los bañadores más top de verano nos parece la mejor de las propuestas de esta temporada. La influencer, que nos tiene acostumbradas a marcarse los mejores looks con muy poco, acaba de dejar claro cómo se lleva el bañador este verano y no es para ir a la playa, más bien para formar parte de los mejores looks de festivales o como combinación perfecta para la tendencia metalizada que arrasa este verano.

En su perfil de Instagram, donde acostumbra a dar las mejores claves de estilo a sus seguidoras, la influencer ha compartido el último lookazo que se ha marcado para ir a uno de sus eventos de trabajo y el resultado no nos puede gustar más. Se trata de un look compuesto por un bañador reversible que Rocío Osorno combina con unos pantalones negros de tiro alto y una collar XXL. La influencer remata el look con una coleta baja y un maquillaje sencillo pero sofisticado. Todo el protagonismo lo tiene el bañador y por eso tenemos claro que será una de las prendas favoritas a la hora de conseguir los looks más impactantes de la influencer.

Así lleva Rocío Osorno el bañador este verano

Tenía un eventazo y, como es habitual, quería marcarse un look de impacto (no esperamos otra cosa de ella). Dicho y hecho. La influencer se ha enamorado de un bañador con un original estampado y tiene claro que este tipo de prendas no son, necesariamente, exclusivas para ir a la playa o la piscina. De hecho, los bañadores son tan bonitos, que a veces entran ganas de llevarlos en toda clase de contextos. Como ha hecho Rocío Osorno y como vamos a hacer nosotras después de ver el espectacular resultado de su look.

Con un pantalón negro de tiro alto (los que más favorecen, sin duda), Rocío Osorno ha combinado este espectacular bañador estampado de flores con un maxi collar que no pasa desapercibido. En principio, la influencer iba a apostar por unos pendientes rojos, después por unos en tonos plateados y, finalmente, recurrió a estos pendientes pero los combinó con este collar XXL. Un lookazo de diez y con una prenda que este verano ya no sólo está reservada para la playa y la piscina: el bañador.

De dónde es el bañador de Rocío Osorno

Con ciertos aires noventeros (quién no recuerda las tardes de sol y playa con una madre o una tía con un bañador de este estilo?), el bañador que Rocío Osorno ha usado de body para su espectacular look de verano pertenece a la nueva colección de Calzedonia. Reversible, este bañador lleva por nombre Nizza y tiene un precio de 69 euros.