Rocío Osorno, la mejor modelo de Zara que Inditex debería haber fichado para sus looks más icónicos

Ella se ha convertido en la mejor modelo de Zara, de su propia firma y del trapito que hace años compró en un mercadillo y ahora usa como pareo. Rocío Osorno, reina indiscutible de Instagram, ha demostrado con sus hallazgos en Zara que no sólo es la mejor embajadora de la firma, sino que tiene un don para anticiparse a las prendas virales de la propia casa. Tras agotar el vestido más bonito del verano y haber dejado claro cuál es el color más en tendencia del verano, Rocío Osorno demuestra en su último post de Instagram por qué es la mejor modelo de Zara que Inditex debería haber fichado para sus looks más icónicos.

Acompañadas de infinidad de comentarios, las fotos que Rocío Osorno cuelga en su perfil de Instagram siempre son muy aplaudidas porque, en bastantes ocasiones, sus seguidoras reparan en que hay prendas que se entienden mucho mejor cuando las lleva Rocío Osorno a cuando aparecen en la web de Zara. Bien por anodinas, bien por extrañas, estas prendas de Zara pasan desapercibidas por completo, al menos hasta que Rocío Osorno las comparte en su perfil de Instagram. Quizás sea el momento en el que Amancio Ortega deba fichar a Rocío Osorno para que sea la mejor modelo de Zara para los looks más icónicos.

El vestido que confirma que Rocío Osorno es la mejor modelo de Zara

Se ha vuelto una aficionada a las novedades de Zara y sus seguidoras no paran de alabarle por redes el buen gusto y la forma tan especial que tiene de lucir sus looks. Nada que ver con la web del buque insignia de Inditex donde, según rezan sus seguidoras, a veces cuesta algo de trabajo averiguar cuál será el resultado final de una determinada prenda. De ahí que aplaudan todas y cada una de las veces que Rocío Osorno demuestra ser la mejor modelo de Zara y ayude a tener claro cómo queda una determinada prenda. ¿La última? Un vestido de Zara de color verde pistacho que después de haberlo visto llevado por Rocío Osorno se convierte en un look de 10 para una boda de verano.

Otros looks de Zara que Rocío Osorno luce mejor que las modelos de la web

Este vestido verde no es el primer look de Zara que nos enamora después de verlo en Rocío Osorno, la influencer ya ha demostrado con anterioridad que en ella todo luce mucho mejor que en la web y es por eso que determinadas prendas acaban siendo todo un best seller del buque insignia de Inditex. Uno de esos looks es este mono estampado de Zara, que causó sensación al segundo de que Rocío Osorno lo publicase en su perfil de Instagram.

Algo similar ocurrió con este vestido de corte sirena y volante de capa al final de la falda. En la web de Zara había pasado un poco desapercibido, en el perfil de Instagram de Rocío Osorno alcanza el título de vestido más bonito del verano.

Aunque el diseñó con el que sus seguidoras descubrieron que Rocío Osorno es la mejor modelo de Zara es esta falda. Muchas seguidoras comenzaron a comentar en su perfil que jamás se habrían fijado en este diseño si Rocío Osorno no hubiera dado cuenta de cómo se puede lucir para ir espectacular.