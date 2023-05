El impactante hallazgo de Rocío Osorno en Zara que las invitadas con estilo estaban esperando

Rocío Osorno se ha enamorado esta primavera de todas las propuestas de Zara. La nueva colección del buque insignia de Inditex se ha convertido en ese gran armario al que Rocío Osorno acude cada vez que quiere triunfar con un look y esa es la mejor noticia para las invitadas de esta temporada. Después de haber descubierto el complemento de la invitada perfecta y tener claro que el naranja es el color top de la temporada, ahora Rocío Osorno ha hecho un impactante hallazgo en Zara, ese que las invitadas más estilo estaban esperando.

Si ya habías visto las faldas lujosas de Zara, ahora Rocío Osorno toma dos de los modelos como referencia y los convierte en la opción perfecta para la invitada estilosa. A pesar de la dificultad del color de la primera de las propuestas (por aquello de que el blanco es un color prohibido para las bodas), ambos modelos de faldas son el mejor hallazgo de Rocío Osorno y las invitadas con estilo no dudarán en inspirarse en la influencer para sus futuros looks.

La falda de cristalitos de Zara de Rocío Osorno

"Con la manía que le había cogido al color blanco y ahora otra vez me encanta. Bueno, y ahora viéndolas en foto, cuál os gusta más, ¿la amarilla o ésta? Ésta llega a ser de un color vivo, tipo fucsia o amarillo y sería una pasada porque el único problema es que el color para boda limita mucho", escribía Rocío Osorno en su perfil de Instagram.

La falda, que en la influencer se aprecia mucho mejor que en la propia web de Zara, parece esa prenda de alta costura que te convierte en la invitada perfecta de cualquiera que sea tu evento. Eso sí, prohibida para una boda por cuestiones obvias. Aunque al ser de color blanco, la falda de Zara de Rocío Osorno es perfecta para ese look de madre de Comunión o de bautizo, dos eventos de primavera muy top.

La falda de plumas de Zara de Rocío Osorno

"Al final no pude resistirme a la falda amarilla", escribía Rocío Osorno en su perfil de Instagram. No se ha podido resistir a los encantos de esta falda de lujo y, además, la ha convertido en el look de invitada más espectacular. Perfecta para llevarla de la misma forma en la que lo hace ella (con un clutch discreto y un cuerpo en las mismas tonalidades), esta falda de Zara es la reina de los eventos nocturnos.

Así son las faldas de Zara que las invitadas estaban esperando

Bastante diferentes entre sí, las faldas lujosas de la nueva colección de Zara son perfectas para contextos diferentes. A pesar de que Rocío Osorno sólo ha lucido dos de ellas, la colección consta de tres faldas de lujo irresistibles.

La primera de ellas, en formato mini y con toques dorados, es ideal para una noche de lujo, fiesta y sofisticación. La segunda falda, con el talle elevado, corte evasé y pequeñas perlas incrustadas, se antoja perfecta para un evento de estilo más lady, tipo una comunión o un bautizo. Por último, la joya de la corona es una falda de tubo y flecos que te convertirá en la invitada perfecta de todas las bodas.