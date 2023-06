Rocío Osorno agota en minutos el vestido de Zara más bonito del verano.

No es una exageración. Rocío Osorno, fuente de inspiración inagitable en su perfil de Instagram, ha agotado en cuestión de minutos el que las más estilosas ya consideran el vestido más bonito del verano. Cuando nos descubrió (o sentenció) cuál es el color del verano 2023, la influencer lo hacía con un vestido morado que también se agotaba a los pocos días. Ahora, después de que el mejor fichaje del verano arrase, Rocío Osorno revoluciona las redes sociales y al stock de Zara con su última adquisición: Un vestido de flores de Zara que inspira los looks más bonitos del verano.

Agotado nada más compartirlo en su perfil de Instagram, el vestido de Zara es una oda a las tardes estivales y a los looks de inspiración italiana. Se trata de una pieza de largo midi con un acabado en volante de capa. Ceñido en el talle (presenta un corte tipo sirena), el vestido es de color blanco con un estampado de flores en tonos verdes. Con elementos cut out en los laterales, el vestido presenta unas mangas de volante que se cruzan en el pecho y dejan la zona de la espalda completamente al descubierto. Un sueño de vestido que no necesita nada más para convertirse en el vestido más bonito.

Ideal para llevarlo con unas cuñas de esparto o unas sandalias doradas (como hace Rocío Osorno para darle más nivel al look), el vestido de Zara pide a gritos que lo lleves con un moño de bailarina para un look mucho más pulido, unas ondas deshechas para un aspecto veraniego o un moño despeinado con los flequillos de cortina para un estilismo de inspiración italiana total.

Con un precio de 89,95 euros y la referencia de 3152/032, el vestido más bonito del verano está completamente agotado en todas las tallas y, de momento, ni siquiera aparece el carteles de coming soon. Esperamos que el equipo de Amancio Ortega tenga a bien reponer el stock de este vestido de Zara tan ideal, los looks estivales más irresistibles lo necesita.

Así es el vestido de Zara que Rocío Osorno ha agotado

"Muy de los míos este vestidazo", escribía Rocío Osorno en su publicación de Instagram. Muy de los suyos y también muy del común de las mortales, ya que se trata de una pieza que no necesita nada más para tener el título de vestido más bonito del verano. A pesar de que el verde tan oscuro no suele colarse entre las tonalidades veraniegas, en el caso del vestido que Rocío Osorno nos parece todo un acierto.