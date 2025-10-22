La Semana Internacional de la Moda en Andalucía celebra su 25º aniversario en Nueva York

Uno de los desfiles de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía.

La Semana Internacional de la Moda de Andalucía (SIMA 41) anuncia un nuevo capítulo en su historia con el traslado de su sede a Granada, ciudad que acogerá las dos ediciones previstas para 2026. Esta decisión marca un paso decisivo en la expansión y consolidación de SIMA como uno de los grandes referentes de la moda española, reforzando su compromiso con la descentralización y la proyección cultural de Andalucía.

El comité organizador de SIMA ha confirmado que Granada será el epicentro de la moda andaluza durante todo 2026, uniendo patrimonio, turismo y creatividad en un mismo escenario. La ciudad, reconocida por su riqueza artística y su vocación internacional, ofrecerá un marco incomparable para mostrar la evolución del diseño andaluz, su conexión con la artesanía y su creciente influencia en los mercados exteriores.

Además, con motivo del 25 aniversario de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía, se celebrará una edición especial en Nueva York, consolidando la presencia internacional de la moda andaluza y reforzando los lazos entre España y Estados Unidos. Este evento extraordinario situará la creación andaluza en uno de los escaparates más importantes del mundo, proyectando el talento y la identidad del diseño hecho en Andalucía.

Con esta nueva etapa, la Semana Internacional de la Moda de Andalucía reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el talento joven, apostando por un modelo de crecimiento que conecta tradición y futuro, territorio y proyección global.

Semana Internacional de la Moda en Andalucía. / M. G.

Diseñadores conssolidados, talento joven y moda hecha en el sur, así ha sido la Semana Internacional de la Moda en Andalucía 2025

La 24ª Semana Internacional de la Moda en Andalucía – SIMA 41 ha concluido con un balance altamente satisfactorio, consolidándose como una de las grandes citas de la moda española. La edición de este año ha combinado artesanía, sostenibilidad e internacionalización, destacando por su capacidad para reunir a creadores emergentes, diseñadores consolidados, instituciones públicas y empresas del sector.

La cita arrancó con la gala de los VI Premios Andaluces de la Moda, que reconoció la trayectoria de grandes figuras de la industria como Lourdes Montes, Rocío Peralta, Modesto Lomba, Juan Vidal, Jesús Rosado, Mayka Merino, Carlos Domínguez y la firma ONVERSED, en una velada que puso en valor la excelencia, la innovación y la vinculación del sector con la identidad cultural andaluza.

Semana Internacional de la Moda en Andalucía. / M. G.

Durante los días siguientes, el público disfrutó de una programación diversa que combinó desfiles de diseñadores consolidados, talento joven y firmas nacionales e internacionales, con una notable participación de creadores procedentes de Extremadura, Andalucía y Latinoamérica.

Entre los momentos más destacados figuraron los desfiles del Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño ESSDM, que mostró las propuestas del nuevo talento andaluz en el espacio ESSDM Focus, y la participación de Moda Extremadura, con firmas como Corsinología, Murmells, Due o Atelier María José Cuadrado, que reivindicaron la fuerza de la moda de autor y la confección artesanal.