Lourdes Montes y Rocío Peralta, galardonadas en la 6ª edición de los Premios Andaluces de la Moda

Los galardonados en la 6ª edición de los Premios Andaluces de la Moda.

La moda andaluza es imparable y trasciende volantes y lunares. Tiene tanto que decir que, durante una semana, el talento emergente y el ya consolidado se dan la mano en la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, que ha dado el pistoletazo de salida con la celebración de la 6ª edición de los Premios Andaluces de la Moda. Una cita celebrada en el Auditorio Global Omnium de Sevilla y que se consolida como el gran escaparate del talento, la creatividad y la excelencia de la moda hecha en Andalucía.

La gala, presentada por la periodista Lidia Gutiérrez, contó con la presencia de destacadas autoridades y representantes institucionales. Organizados por Code Eventos, en el marco de la 24ª Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41), los Premios Andaluces de la Moda reconocen la labor de diseñadores, artesanos, comunicadores y empresas que contribuyen al desarrollo del sector y a la proyección internacional de la marca Andalucía como referente de calidad, creatividad y sostenibilidad.

Lourdes Montes, con diseño de Colir Nude, en los Premios Andaluces de Moda. / M. G.

De Lourdes Montes a Rocío Peralta, estos son los galardonados en los Premios Andaluces de la Moda

La noche estuvo marcada por la emoción, el reconocimiento y la inspiración de los premiados, que representan el presente y el futuro de la moda andaluza.

Rocío Peralta, una de las diseñadoras más reconocidas del panorama nacional, recibió el Premio a la Excelencia Empresarial. Este galardón por su destacada trayectoria profesional y su aportación a la proyección de la moda flamenca y andaluza en el exterior. Su nombre es sinónimo de elegancia, tradición y evolución estética.

Rocío Peralta en los Premios Andaluces de Moda. / M. G.

Premio Modelo Internacional Andaluza, Mayka Merino fue distinguida por su sólida carrera en las pasarelas internacionales y por convertirse en embajadora de la moda andaluza en escenarios de todo el mundo, representando la profesionalidad y el talento de nuestra tierra.

El reconocido diseñador Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), recibió el Premio de Honor como reconocimiento a su trayectoria y por su figura clave en la evolución del diseño español, por su defensa del sector y su impulso a las nuevas generaciones de creadores.

Por su parte, Raquel Pérez y Carlota Castro, fundadoras de Onversed, fueron premiadas por su proyecto pionero que combina tecnología y moda circular y recibieron el Premio a la Innovación y Ssotenibilidad. Su trabajo representa una nueva manera de entender la industria, basada en la sostenibilidad, la digitalización y el compromiso con el entorno.

Modesto Loma en los Premios Andaluces de Moda. / M. G.

Carlos Domínguez recibió el Premio Influencer de Moda en Andalucía por su capacidad de conectar la moda con el público joven a través de las redes sociales, promoviendo los valores de la creatividad y la autenticidad desde una perspectiva cercana y contemporánea.

Juan Vidal, diseñador de proyección internacional y figura imprescindible del diseño contemporáneo, fue reconocido por su influencia y por representar la elegancia y la innovación de la moda española en los principales circuitos del mundo y recibió el Premio Embajador de la Moda Española.

El maestro bordador Jesús Rosado fue homenajeado por su compromiso con la preservación y evolución de los oficios tradicionales, elevando el arte del bordado andaluz a la categoría de patrimonio vivo y referente artístico internacional. Por eso, recibió el Premio Artesanía Hecha en Andalucía.

Por último, el Premio Embajadora de la Moda Andaluza recayó en Lourdes Montes. La diseñadora y empresaria Lourdes Montes cerró la lista de galardonados con este reconocimiento por su apoyo a la moda hecha en Andalucía, su defensa de los valores artesanales y su apuesta por la elegancia natural como sello personal.

Celebrar el talento y promocionar Andalucía

Los Premios Andaluces de la Moda han consolidado su papel como el principal reconocimiento del sector en el sur de España, reuniendo en cada edición a diseñadores consagrados, jóvenes talentos, empresas, instituciones y medios de comunicación. Más allá de los galardones, la gala reafirma el compromiso de SIMA con la proyección de la marca Andalucía, como sinónimo de calidad, innovación, creatividad y raíces.

El evento forma parte de la programación oficial de la 24ª Semana Internacional de la Moda en Andalucía, organizada por Code Eventos, que se desarrollará hasta el 17 de octubre en distintos espacios emblemáticos de Sevilla, como el Puerto, el Acuario y el recinto de Puerto de Cuba.