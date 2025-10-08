Sevilla y Granada acogen la 24ª edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía.

El Hotel Hesperia de Sevilla ha acogido la presentación oficial de la 24ª Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41), que se celebrará del 14 al 17 de octubre en distintos espacios de la ciudad, con epicentro en el Puerto de Sevilla. El acto ha contado con la presencia de Cecilia Ortiz, directora general de Comercio de la Junta de Andalucía; María Luisa Cava, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla; Carmen Ortiz, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte; Francisco Valderrama, director general de Code Eventos; Ignacio Gurrea, director de SIMA 41 y Daniel Calderón, director técnico de Costa Rica Fashion Week.

Durante la presentación se ha dado a conocer el programa oficial y se ha subrayado la importancia de esta edición por su impulso a la artesanía, el talento joven, la proyección empresarial y la expansión internacional del sector andaluz de la moda.

Las claves de la 24ª edición de SIMA 41

La moda andaluza reafirma su compromiso con la artesanía como valor identitario, promoviendo el relevo generacional y la continuidad de oficios tradicionales que vuelven a ocupar un papel central en la industria. Las nuevas generaciones de diseñadores miran hacia la técnica artesanal como sinónimo de autenticidad, sostenibilidad y diferenciación en el mercado global. Además, se celebrarán los Premios Andaluces de la Moda, con los que dará comienzo esta edición el martes 14 de octubre.

Estos son los premiados 2025:

Embajadora de la Moda en Andalucía: Lourdes Montes.

Premio Artesanía Hecha en Andalucía: Jesús Rosado.

Premio Excelencia Empresarial: Rocío Peralta.

Premio Modelo Internacional: Mayka Merino.

Premio Influencer de Moda en Andalucía: Carlos Domínguez.

Premio Diseñador de Moda: Modesto Lomba.

Premio Embajador de la Moda Española: Juan Vidal.

Premio Innovación y Sostenibilidad: ONVERSED.

La plataforma Code 41 Talent, junto a ESSDM Focus, se consolida, además, como la mejor pasarela nacional de talento emergente. Con el apoyo del Instituto Andaluz de la Juventud, SIMA refuerza su compromiso con el relevo generacional, ofreciendo a jóvenes diseñadores una oportunidad real de profesionalización, visibilidad y conexión con la industria.

La marca Málaga de Moda, impulsada por la Diputación Provincial de Málaga, vuelve a tener un papel protagonista con un programa de desfiles el miércoles 15 de octubre en la Terminal del Puerto de Sevilla. Este sello apoya y visibiliza el trabajo de los creadores malagueños, fortaleciendo el tejido empresarial y proyectando la moda de Málaga en el panorama nacional e internacional.

El Ayuntamiento de Granada, ademas, se incorpora a SIMA 41 con acciones de promoción en enclaves emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de Carlos V, el Carmen de los Mártires, el Palacio de los Córdova o la Biblioteca de la Universidad de Granada. Por otro lado, también Granada acogerá el 25º aniversario de SIMA 41 y los VII Premios Andaluces de la Moda, consolidando su posición como epicentro de la creatividad andaluza.

Por su parte, Moda Extremadura SIMA 41 refuerza su carácter interregional con la incorporación de Moda Extremadura, a través del Plan de Refuerzo Comercial Internacional para la Puesta en Valor del Sector Textil de Extremadura cuyo objetivo es potenciar la proyección exterior de las firmas extremeñas, mejorar su rentabilidad y optimizar los recursos de promoción comercial.

Por último, empresas procedentes de Italia, Portugal y Costa Rica se unen a las firmas andaluzas y nacionales en una cita que trasciende fronteras. Los escenarios elegidos —Puerto de Sevilla, Acuario de Sevilla, Puerto de Cuba y la Terminal Portuaria— subrayan la conexión de SIMA con la vocación exportadora y el dinamismo logístico de Andalucía.

Programación completa de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía

Programa SIMA 41. / M. G.

Martes 14 de octubre – Global Omnium Auditorio

20.00 h | Acto inaugural y entrega de los VI Premios Andaluces de la Moda.

Miércoles 15 de octubre – Terminal Puerto de Sevilla

16.00 h | Málaga de Moda – Shamat, Tricotrá, Ana Lanas.

17.30 h | Málaga de Moda – Essencial by EM, Maumar Couture.

19.00 h | Code 41 – Marrelva, Void, Elysea Studio.

20.30 h | Code 41 – De la Rosa-Spain, Neus Guillén, Abyssal.

Jueves 16 de octubre – Terminal Puerto de Sevilla

12.00 h | Code 41 Talent – Marta Aguirre, Clouxi, Lulapss, Dark Studio, María Martín, Kosmos by Ona Torras.

13.30 h | Code 41 Talent – Martisa Design, Matilde Martín, Onlypaquita, Beautemode, Dona Ralph, Modtrix.

16.00 h | Code 41 Talent – Ángel Zapata, De Paula, Ge de Rosa, Bezares, Daví Molina, Mónica Medina.

17.30 h | Code 41 Talent – _Diez Madriz, Leonor Bassa, Zurdo Egg, Eder Costume, Asier Ferrer.

19.00 h | Code 41 Talent – El Cardenal, Miaohe, One of Seven, Anticalma, Tupper.wear, Hegoi.

20.00 h | Premios Code 41 Talent.

Viernes 17 de octubre – Terminal Puerto de Sevilla