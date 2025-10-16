El Puerto de Sevilla se viste de moda en la Semana Internacional de la Moda en Andalucía.

El puerto de Sevilla se convirtió en el mejor escaparate del talento malagueño con los dos desfiles organizados por Málaga de Moda. En el marco de la 24ª Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41), las firmas Essencial by EM, Tricotrá, Ana Lanas, Shamat, Maumar Couture y Bvmpers presentaron sus propuestas en una pasarela que combinó artesanía, innovación y sostenibilidad, reafirmando el excelente momento que atraviesa el sector en la provincia. Además, jóvenes diseñadores, firmas consolidadas y propuestas internacionales de Portugal compartieron pasarela en un encuentro que unió tradición, sostenibilidad e innovación.

La moda malagueña deslumbra en SIMA 41

La jornada comenzó con dos bloques protagonizados por Málaga de Moda, sello de la Diputación de Málaga que impulsa el talento y la industria textil de la provincia.

En el primer desfile, Essencial by EM, Tricotrá y Ana Lanas mostraron la cara más artesanal y sensorial de la moda. Joyas con alma, crochet contemporáneo y complementos creados en metacrilato marcaron una puesta en escena que combinó creatividad, oficio y diseño consciente.

Uno de los diseños vistos en SIMA 41. / M. G.

El segundo pase lo protagonizaron Shamat, Maumar Couture y Bvmpers, tres firmas que representan la pluralidad del nuevo tejido creativo malagueño. Desde el color y los estampados únicos de Shamat, pasando por la elegancia sostenible de Maumar Couture, hasta la energía urbana de Bvmpers, Málaga demostró por qué se ha consolidado como uno de los polos más dinámicos de la moda en el sur de España.

La moda portuguesa, un diálogo entre la artesanía y la tecnología

La pasarela internacional tomó el relevo con la participación de las firmas portuguesas Marrelva y Void, que aportaron un aire conceptual y artístico a la jornada. Marrelva presentó una colección donde los volúmenes y las texturas se convierten en lenguaje creativo, fusionando moda y arte en piezas de autor.

Uno de los diseños vistos en SIMA 41. / M. G.

Por su parte, Void —con su propuesta Porta 19— exploró el diálogo entre artesanía y tecnología, reivindicando la producción local y el diseño sin ego como forma de expresión auténtica. Ambas marcas reflejaron el espíritu de esta Semana Internacional de la Moda en Andalucía, que en su 24ª edición sigue estrechando lazos con Europa y Latinoamérica como plataforma de proyección exterior del talento creativo.

El talento joven andaluz como impulsor de la moda andaluza

El cierre de la jornada estuvo dedicado al talento emergente, con el desfile de Elysea Studio, De La Rosa-Spain, Neus Guillén y Abyssal, cuatro propuestas impulsadas desde el programa Code 41 Talent, una iniciativa que da visibilidad a las nuevas generaciones de diseñadores andaluces y nacionales.

Elysea Studio sorprendió con su narrativa visual inspirada en el misterio y la intriga; De La Rosa-Spain rindió homenaje al arte ecuestre y a las raíces andaluzas; Neus Guillén apostó por una estética poética que dialoga con la memoria y la emoción; y Abyssal presentó una colección conceptual que une historia y contemporaneidad, inspirada en la dualidad cultural de Taiwán.

Uno de los diseños vistos en SIMA 41. / M. G.

Con estas presentaciones, SIMA 41 reafirma su papel como la gran plataforma del talento joven en España, consolidando el relevo generacional que da continuidad al ecosistema creativo y empresarial de la moda andaluza. Una jornada de proyección y estilo en el Puerto de Sevilla La Terminal del Puerto de Sevilla volvió a convertirse en un escenario de moda, innovación y sostenibilidad, reforzando la conexión entre el territorio y la industria.

Se confirma que Andalucía avanza con paso firme hacia un modelo de moda con identidad propia, sostenible y abierta al mundo.