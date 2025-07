Serên, la firma sevillana de batas y camisones favorita de las novias, inaugura un nuevo y muy especial espacio

Desde el día en el que decides casarte hasta que llega -por fin- el momento del sí, quiero, la novia vive una sucesión de momentos especiales que recordará para siempre. Y no hablamos sólo de los preparativos en pareja, que hacen vivir la cuenta atrás de una forma muy especial, nos referimos también a la busqueda de todo lo relacionado con el look de la novia. Desde la búsqueda del vestido de novia, a las primeras pruebas, pasando por encontrar el zapato perfecto o la realización de algún tratamiento de autocuidado con amigas. Uno de los detalles que mayor peso han cobrado en los últimos tiempos es el look con el que la novia se prepara en casa antes de enfundarse en su vestido, ese camisón y esa bata con las que empezar a sentirte especial desde que te has levantado. En Serên son cosncientes de ello y por eso se han convertido en la firma favorita de las sevillanas a la hora de buscar el look previo al vestido de novia y, además, ahora acaban de inaugurar un nuevo espacio.

Capitaneada por Icíar M. Díaz e Irene Bonet, Serên se ha convertido en una firma de referencia entre las sevillanas. ¿Las razones? La firma da respuesta a una necesidad existente entre las novias, que buscan que los detalles estén cada vez más cuidados y tienen dificultades a la hora de encontrar ese look especial con el que prepararse para uno de los días más importantes de su vida. Pero no sólo eso, los diseños que proponen, completamente artesanales, tienen ese toque personal y tan especial que las novias buscan, que, incluso, necesitan.

Ahora, esta coqueta firma plantea una experiencia para sus clientas mucho más cercana, especial y completa con la apertura de un nuevo espacio. Ubicado en la calle Julio César, 3, el showroom de Serên surge de la necesidad de hacer que las novias se sientan como en la prueba de su vestido cuando van a por su bata y su camisón. "Muchas veces las clientas vienen acompañadas de sus madres, amigas y primas y se convierte en un evento similar al de la prueba del vestido de novia, por eso queríamos que la experiencia fuese similar", nos cuentan Irene e Icíar. Con ellas nos adentramos en su nuevo espacio, que invita a quedarse a vivir desde el momento en el que entras por la puerta.

Irene Bonet e Icíar M. Díaz. / @palogoca

Una experiencia completa y muy especial para las novias sevillanas

Diáfano y muy acogerdor, el nuevo espacio de Serên está concebido para que la clienta se sienta como en casa. Por eso cuenta con diferentes estancias (a pesar de ser un espacio abierto y diáfano), siendo un gran reclamo la zona de los probadores. Ubicada junto a un enorme perchero sobre el que se observan algunos de los diseños más icónicos de la firma, esta zona refleja el espíritu artesanal y mediterráneo del que Serên está impregnado. Papel pintado en tonos tierras y asalmonados, un par de sillas antiguas de color verde y un enorme sofá en el que esperar a que la novia haga el pase de modelos con los camisones y batas que se vaya a probar convierten a esta zona en uno de los rincones más especiales del nuevo espacio. “Queríamos ofrecer algo que tuviera alma, que no fuera solo bonito, sino también significativo”, explica Irene.

En ese sentido, el nuevo showroom de Serên nace como una evolución natural y que sus fundadoras plantean como "un espacio desde el que seguir creciendo y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo con su comunidad". "Queremos que este espacio no sea solo un punto de venta, sino un lugar donde se viva la experiencia Serên", añade Iciar. "Nos ilusiona que nuestras clientas puedan venir, probarse, descubrir, inspirarse... y sentirse como en casa. Además, es muy bonito ver cómo una clienta va creciendo y nosotras la vamos acompañando o haber vestido a todo un grupo de amigas en sus respectivas bodas", añade.

Algunos diseños de la firma Serên. / @palogoca

El universo Serên, no sólo para las novias más especiales

Más allá del universo nupcial, Serên también ha ampliado su propuesta con una línea Maternity, pensada para acompañar a las mujeres en uno de los momentos más transformadores de su vida, la maternidad. Piezas cómodas, elegantes y funcionales que reflejan el mismo cuidado y sensibilidad con el que nació la firma. "Muchas clientas que llegaron aquí como novias ahora han venido a por su conjunto como madres", nos cuenta Icíar. Esa evolución de la firma, que se observa también entre las clientas, las ha llevado a ir añadiendo elementos nuevos a la firma. "Empezamos con camisones y batas porque había una necesidad y ahora trabajamos desde las perchas hasta las bolsitas de los anillos, pasando por las zapatillas o los pañuelos. Lo curioso es que hemos llegado a comercializar estos productos, que también son artesanales, porque las clientas nos los iban demandando", nos cuenta Irene.

Detalles bordados y personalizados de Serên. / @palogoca

Además de su colección principal, Serên ha ido incorporando una cuidada selección de accesorios que completan el universo de la marca. Entre ellos destacan los abanicos personalizados bordados, ideales para bodas y otros eventos, así como pañuelos, neceseres e incluso zapatos, todos concebidos con la misma atención al detalle y producción artesanal que define a la firma. Piezas que, más allá de su función, se convierten en recuerdos significativos y regalos especiales.

El nuevo espacio de Serên, en la calle Julio César, Sevilla. / @palogoca

La historia de Serên comenzó con una búsqueda personal, la de encontrar una prenda especial para los preparativos del día de la boda. A partir de ese momento, la marca ha ido creciendo hasta ofrecer una colección completa de piezas para estar en casa con estilo —camisones, batas, accesorios— hechas a mano y pensadas para acompañar a sus clientas en distintas etapas de su vida, desde la maternidad hasta la infancia, con propuestas también para bebés y niños.

Ahora, y en ese crecimiento que Serên está experimentando, la firma ha duplicado sus ventas en los últimos dos años y alcanza ya un 92 % de ventas online con pedidos desde más de 20 países. Desde su primer año, Serên ha experimentado un crecimiento sostenido, con un aumento del 50 % en ventas anuales. En los últimos dos años, las ventas se han duplicado, reflejando el interés creciente por propuestas artesanales y personalizadas en el sector nupcial. Actualmente, el canal online representa el 92 % de las ventas, con pedidos procedentes de más de 20 países.