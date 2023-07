Los sombreros virales con los que las influencers sevillanas combaten el calor

Cuando el calor aprieta, encontrar un look con el que sobrevivir a las elevadas temperaturas sin perder el estilo se vuelve bastante dificultoso. A pesar de que hay prendas y estilismos muy fresquitos, son las influencers sevillanas las que descubren el complemento perfecto para combatir el calor con estilo. Si ya Rocío Osorno dio las claves de los mejores looks para combatir la ola de calor (ojo al look veraniego de falda y top), ahora son Beruma, Pipa Porras o Inés Lacart las que descubren el complemento ideal para los días de elevadas temperaturas.

Perfectos para llevarlos con los bañadores de inspiración flamenca, los sombreros más virales que han conquistado a las influencers sevillanas se antojan ideales para combinarlos con un vestido blanco ibicenco, con un vestido de flores, con una falda estampada o con cualquier prenda de fondo de armario que sea ligera y fresca.

En ciudades como Sevilla, donde las elevadas temperaturas dificultan pasear por la calle, hombres y mujeres siempre se las han tenido que ingeniar para combatir el calor. Uno de los complementos con lo que siempre lo han hecho es con los típicos sombreros de paja. las influencers con más estilo son conscientes de ello y por eso los utilizan con sus mejores looks. En el caso de los que se han vuelto virales entre las influencers sevillanas, la firma que está detrás de los diseños es El armario de Paola, que cuenta entre sus diseños con varias propuestas muy estilosas.

Así son los sombreros que han conquistado a las influencers sevillanas

Siempre son musas de estilo, pero cuando el calor aprieta en toda España, las influencers sevillanas como Bearuma, Pipa Porras o Inés Lacart se convierten en las mejores embajadoras de los looks frescos y livianos. Por eso son ellas las que descubren los sombreros virales. En el caso de Bearuma, la influencer apuesta por un diseño en color naranja y lo combina con un vestido blanco, también con detalles en naranja y en un diseño muy en tendencia.

En el caso de Pipa Porras, la influencer apuesta por un look más informal con un polo de color negro, que combina con un sombrero de similar diseño al de Bea, pero con tonos negros.

En el caso de Inés Lacart, la influencer sevillana combina su vestido negro y blanco con escote bardot con un sombre tipo pamela. Los tres estilismos son muy veraniegos, frescos y virales.

Cómo combinar los sombreros de las influencers sevillanas

A la hora de combinar los sombreros virales que han conquistado a las influencers sevillanas, siempre se puede apostar por el clásico vestido blanco, pero también por uno estampado con muchos colores, unos shorts y una camisa o un original mono de flores.