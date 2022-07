Stradivarius rescata la falda más en tendencia de los 2000 y se convierten en un básico de verano.

Todo vuelve, sobre todo en cuestión de modas y tendencias. Por eso, si Kate Moss ha vuelto a ser imagen de Zara, no nos extraña que la falda más en tendencia de los 2000 sea de nuevo la prenda por la que apostar en nuestros viajes de vacaciones. Si ya hemos visto cómo las firmas han rescatado las faldas pareo más noventeras y que hay vestidos que trascienden a todas las tendencias, no nos extraña que ahora Stradivarius rescate la minifalda más en tendencia de los 2000 y se convierta en en un básico de verano. Porque, al igual que cuando se puso de moda, la falda de Stradivarius es un must en tu maleta para estas vacaciones.

Corría el año 2005 y disfrutábamos de un verano en el que la máxima preocupación era pertenecer al team Pasión de gavilanes o al team Frijolito. Con unos estilismos que ahora nos provocan carcajadas, todas apostábamos en nuestros outfit por una mini falda vaquera de color verde cacería que no dudábamos en ponernos para prácticamente cualquier contexto. Con unas cuñas y una camiseta de nadadora para salir de fiesta, con deportivas y polo para ir a la piscina o con blusa y chanclas para pasear por la playa con las amigas. Aquella falda verde fue una tendencia absoluta y ahora Stradivarius se encarga de rescatarla, casi sin ninguna alteración, para que de nuevo sea un básico de verano. Y sabemos que lo será.

Probablemente en los 2000 también compraste tu falda más en tendencia en Stradivarius, por eso nos parece súper mágico volver a la misma firma para hacerte con la prenda que ya está revolucionando los looks de verano. Si bien es cierto que mucho ha llovido desde los 2000 y que nos hemos hecho mayores, la falda de Stradivarius vuelve a nuestras vidas, esta vez para que sepamos cómo usarla. Es de decir, nada de hacer de ella el uniforme indispensable por el que apostar en todos los contextos, más bien apostar por ella en nuestras vacaciones.

Adaptándola a las tendencias actuales, la falda de Stradivarius más en tendencia de los 2000 vuelve a triunfar este verano porque se antoja perfecta para llevar con camiseta básica y zapatillas deportivas para hacer turismo o con una blusa abierta y mallorquinas para ir al chiringuito. Si ya amaste la falda más en tendencia de los 2000, sabemos que harás de la versión de Stradivarius tu nueva mejor amiga.

Así es la falda de Stradivarius más en tendencia de los 2000

Disponible desde la talla 32 hasta la 44, la falda de Stradivarius más en tendencia de los 2000 y que vuelve a ser un básico de verano tiene un precio de 19,99 euros.