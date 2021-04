Éste es el top de punto de Stradivarius que tus vaqueros de campana estaban esperando para tener el look más hippie de la primavera

Los pantalones de campana han vuelto a nuestras vidas para traernos los looks más favorecedores. Súper tendencia en los años 70 y con una segunda juventud a principios de los 2000, los pantalones de campana esta temporada regresan al street style en una versión mejorada y como protagonista de todos nuestros outfits, sobre todo de aquellos con reminiscencias hippies. Las tendencias boho llevadas al extremo flower power también pisan fuerte.

Encontrar los vaqueros de campana que mejor sientan es una misión sencilla, lo que tal vez no resulte tan fácil es dar con la prenda con la que combinarlos para tener el look más hippie de la primavera. Ya hemos dicho que las tendencias boho pisan muy fuerte esta temporada y eso nos dificulta dar con la prenda más top (nuestras firmas preferidas nos lo ponen difícil con sus irresistibles propuestas).

El jersey de punto calado con el que abrazar las tendencias más hippies es una opción bastante interesante para nuestros vaqueros de campana, incluso la camisa del conjunto de estampado geométrico que reinventa las tendencias años 70. Pero no, la prenda con la que combinar nuestros vaqueros de campana y tener el look más hippie de la primavera se encuentra en la nueva colección de Stradivarius y es un flechazo al corazón. Un flechazo, además, bastante económico.

Se trata de un top de punto que se convierte en la pareja perfecta para nuestros vaqueros de campana. Con manga a la sisa y rayas de colores en tonos pastel, el top de punto de Stradivarius recuerda a aquellos que los hippies llevaban en los años 60 y que eran sello inconfundible de su particular estilo.

Mucho ha llovido desde entonces y por eso, aunque la moda beba de tendencias y estilos pasados, los looks más hippies necesitan una revisión para volverse mucho más actuales. En ese sentido, el top de punto de Stradivarius, combinado con unos vaqueros de campana, lleva a otro nivel los estilismos más hippies de la primavera y ofrece una versión mucho más chic de la estética boho.

Como agua de mayo, éste es el top de punto de Stradivarius que tus vaqueros de campana estaban esperando para tener el look más hippie de la primavera. Sólo tendrás que fichar un buen cinturón de cuero con el que aderezarlo y listo, a dominar el flower power más actual.

Así es el top de punto de Stradivarius perfecto para los vaqueros de campana

El diseño del top resulta bastante sencillo, una manga a la sisa y un cuello a la caja para una prenda en la que el protagonismo lo tienen las rayas de colores. Precisamente eso es lo que hace que el top de punto de Stradivarius nos parezca perfecto para combinarlo con nuestros vaqueros de campana. Porque es un diseño minimalista y lleno de color que hace que los vaqueros de campana nos sienten todavía mejor.

Este tipo de pantalones invita a combinarlo con prendas cortitas y ceñidas y cuya personalidad no eclipse a la de los vaqueros. El top de punto de Stradivarius cumple con todas esas premisas y nos da como resutado un look hippie y muy chic. Además, siempre podremos combinar el outfit con una prenda fluida que sea un plus de glamour y no le quite protagonismo a al top ni a los vaqueros de campana.

Disponible en otras tonalidades y desde la talla XS hasta la XL, el top de punto de Stradivarius tiene un precio de 12,99 euros.