El traje de chaqueta de Primark que parece de lujo y con el que tener lookazos a precio de saldo.

Recién rescatado de las tendencias años 90, el traje de chaqueta pisa con mucha fuerza esta temporada y no nos puede gustar más la idea. Si ya de por sí estábamos encantadas por poder llevar una americana de cuadros en cualquiera que fuera nuestro elegante outfit y hasta habíamos descubierto la posibilidad de llevar una americana vestido con todo el estilo del mundo, ahora estamos in love con la posibilidad de conseguir los mejores lookazos con un traje de chaqueta. Sobre todo si se trata con un traje de chaqueta como el que propone Primark y que parece de lujo, pero con el que podemos tener lookazos a precio de saldo.

Primark nos tiene más que acostumbradas a propuestas low cost con las que vamos componiendo nuestros looks básicos del día a día y no podemos estar más agradecidas, pero que nos acerque el lujo a precio de saldo ya es otro nivel. Ya hemos avanzado que el traje de chaqueta (o traje sastre) es una tendencia súper noventera que pisa con muchísima fuerza esta temporada.

Elegante, sofisticado y realmente cómodo, el traje de chaqueta es un must que no debe faltar en ningún armario, sobre todo si se trata de un conjunto como el de Primark, que te acerca el lujo más absoluto a precio de saldo.

El traje de chaqueta de Primark que parece de lujo se compone de una americana en versión cropped, súper en tendencia esta temporada, que se cruza y cuenta con doble botonadura y solapas. La chaqueta, que recuerda a las toreritas más noventeras, se combina con unos pantalones de pinza y pernera ancha que favorecen a todo tipo de cuerpos y sea cuál sea tu altura.

Combinadas, ambas prendas dan como resultado un lookazo súper elegante y que parece de lujo, pero que tiene un precio de saldo. La chaqueta vale 25 euros y los pantalones sólo cuestan 17 euros. Una fantasía de precio para un traje de chaqueta que lo mismo puedes llevar con deportivas para un look de oficina elegante, pero casual, que con taconazo y unos labios rojos para una noche arrebatadora.

Otras propuestas de Primark para un otoño invierno de lujo

La verdadera señal del cambio de estación está en la llegada de esas prendas básicas cálidas y versátiles que nos ayudan a enfrentarnos con estilo al clima impredecible de otoño/invierno.

Por eso, desde Primark ofrecen una colección para un otoño invierno de lujo y a la última en la que encontrarás chaquetas de borreguillo, plumíferos sofisticados, gabardinas de efecto cuero y abrigos de peluche, así como camisas-chaqueta, rebecas, jerséis bicolor y chalecos.

Con una elegante paleta de tonos marrones dorados que vayan desde el crudo hasta el camel, se pueden crear looks infalibles para toda temporada. No subestimes el poder de la versatilidad y la atemporalidad: combina uno de los vestidos tipo jersey XXL de ochos, canalé o rayas con botas de tacón para ir de brunch, y remata el look con uno de los abrigos de peluche o acolchados para mantener el frío a raya.

Unas botas de montaña con unos vaqueros y una camisa-chaqueta o una prenda de punto grueso es el look favorito de las modelos para ir de un lado a otro sin problemas. Remata el tuyo con una chaqueta o chaleco de aviador de borreguillo en los días más fríos.

Los looks nostálgicos siguen pisando fuerte. Apuesta por el estilo años 70 combinando un conjunto con estampado geométrico, mocasines con detalle de cadena, bisutería dorada y una gabardina de polipiel. Para pasar de la sala de juntas al bar, combina alguno de los conjuntos de corte sastre en color concha, como americanas de silueta recta y pantalones palazzo amplios, con botas de punta para conseguir un look de ejecutiva.