La túnica de crochet de Primark que es tendencia y llevarás con shorts vaqueros y sandalias planas este verano.

No hay que profundizar mucho entre las tendencias de verano para tener claro cuál es el tejido que más se lleva. Si hay visto la proliferación de prendas de crochet entre las propuestas de nuestras firmas favoritas, sabrás que este tejido es el que se adueñe del street style, mucho más allá de los looks de playa o festivales. Tanto el clásico vestido de crochet como otras prendas, como tops o túnicas, se imponen a otros estilismos puramente estivales y se cuelan directos en nuestra lista de deseos de las rebajas de verano.

De entre todas las propuestas de crochet, la que más nos gusta es la que ofrece verstilidad ansoluta y eso lo conseguimos con la túnica de crochet de Primark que es tendencia y que llevarás con shorts vaqueros y sandalias planas este verano. Que no te engañe el concepto túnica, ya que se trata de una prenda bastante cortita que queda ideal con vaqueros corrtos y sube de nivel con unas sandalias, aunque sean planas.

Crochet, shorts vaqueros y sandalias planas, el look del verano

El verano, en general y este en particular, trae consigo una alta demanda por prendas que no solo sean cómodas y frescas, sino que también reflejen el estilo relajado y despreocupado de la temporada. El crochet, los shorts vaqueros y las sandalias planas forman un trío perfecto que cumple con estos requisitos. Por un lado, el crochet es un tejido fresco y cómodo, perfecto para los días calurosos. Además, es ideal para adaptar las tendencias boho a la época estival. Las prendas de crochet, como túnicas, tops y vestidos, se pueden combinar fácilmente con otras piezas básicas, creando looks variados y estilizados para diferentes ocasiones.

En el caso de los shorts vaqueros, esta prenda ha ganado popularidad en los últimos veranos a la hora de salirse de estilismos puramente playeros y adaptarse a otros contextos. Se pueden combinar con casi cualquier prenda, desde tops de crochet hasta camisetas básicas. Esto los convierte en una pieza esencial en cualquier armario de verano. Por su parte, las sandalias planas son cómodas y prácticas para el verano y combinan a la perfección con un looks configurados por unos shorts vaqueros y una túnica de crochet. Esta temporada, además, están más en auge que nunca.

La combinación de crochet, shorts vaqueros y sandalias planas crea un look que tiene un punto festivalero que nos encanta. Es ideal para llevarlo en una tarde de compras, para un concierto o para una cena relajada.

La túnica de crochet de Primark que es tendencia y llevarás con shorts vaqueros y sandalias planas este verano

La túnica de crochet de Primark es una prenda ideal para el verano, perfecta para combinar con shorts vaqueros y sandalias planas, creando un look fresco y con mucho estilo. Se trata de una túnica cortita, tan corta que no se puede llevar como vestido, lo que la hace perfecta para combinar con otras prendas como shorts. Es de color beige oscuro, un tono neutro y versátil que se adapta bien a diferentes estilos y combinaciones, y cuenta con detalles en color negro a contraste, ubicados en áreas estratégicas para resaltar su diseño.

El escote es de pico, adornado con detalles en negro que le añaden un toque sofisticado. Los bordes de las mangas también están decorados con negro, creando un marco visualmente atractivo. Al igual que las otras áreas, la sisa presenta detalles en negro que complementan el diseño general. Dos pompones en forma de flecos cuelgan del escote, añadiendo un elemento divertido y bohemio que realza el encanto de la prenda.

La túnica tiene la holgura suficiente para llevarla cómodamente sobre unos shorts, creando un look relajado pero estiloso. Para un look veraniego perfecto, puedes combinar la túnica con unos shorts vaqueros y, aunque las cuñas de esparto son una opción viable, el look resulta más estiloso con sandalias planas. La combinación favorita es con sandalias planas de tiras metalizadas en dorado envejecido, que añaden un toque de glamour sin sacrificar la comodidad.

Disponible desde la talla 34/36 hasta la 48/50, la túnica de crochet de Primark que es tendencia y llevarás con shorts vaqueros y sandalias planas tiene un precio de 21 euros.