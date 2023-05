El vestido blanco de Lefties para el look boho del verano por menos de 20 euros.

Las flores, los lunares, los colores ácidos y el estampado de cuadros vichy parecen ser los protagonistas absolutos de las tendencias de verano año tras año. Aunque siempre se cuelan novedades como las camisetas con volantes que han conquistado a las influencers. A pesar de ello, todos los veranos hay una tendencia que es la más estival de todas y, además, sobrevive al paso del tiempo y las modas. Se trata del clásico vestido blanco, ya sea para un look boho o para un look ibicenco (o para presumir de moreno, simplemente), el caso es que los vestidos blancos son el verdadero must de todos los veranos y en Lefties se encuentra uno relamente económico.

Se trata de un vestido blanco que, según cómo lo combines, tendrás un resultado de estilismo u otro. Dadas las circunstancias, y por romper un poco con lo típico, el vestido blanco de Lefties es perfecto apara un look boho en el que las alpargatas de esparto sean la clave, Muy favorecedor y versátil, además, el vestido blanco de Lefties no sólo destaca porque es perfecto para un look boho, sino porque su precio es inferior a los 20 euros y, en este tipo de prendas, en rara ocasión se da este tipo de precios.

A pesar de que el vestido blanco de Lefties se presenta como la opción perfecta para un look boho, también es ideal para un estilismo más romántico y tipo lady. Combinarlo con tonos rojos es todo un acierto, pero las mujeres más dulces pueden apostar por combinar el vestido blanco de Lefties con complementos en tonos pastel, desde el clásico rosa al novedoso verde menta.

En cuanto al diseño, se trata de un vestido de largo midi, con manga abullonada, escote en forma de corazón y una espalda abierta con tiras que se cruzan. En cuanto al tejido, como la mayoría de los vestidos blancos, se presenta en una textura ligera y liviana que hace que sea muy ponible, sobre todo en los días de más calor. En cualquier caso, el vestido blanco de Lefties es un must de este verano y ficharlo resulta sencillo porque es especialmente barato.

Así es el vestido blanco de Lefties para el look boho del verano

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco de Lefties para el look boho del verano tiene un precio de 17,99 euros. Además, este vestido que ha conquistado a las más estilosas y a las amantes de los estilismos ibicencos también está disponible en rojo, ideal para los looks de inspiración provenzal más espectaculares. Ambos vestidos son ideales para llevarlos con una buenas alpargatas de esparto.