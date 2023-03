Mango tiene el vestido boho más bonito de la primavera.

No es primavera hasta que las firmas sacan el primer vestido boho de la temporada. No es que este tipo de tendencias no sean aptas para otras estaciones (el otoño también es muy propio a este tipo de looks), es que la primavera es a los vestidos boho lo que el azahar a los naranjos. Ahora, después de que las firmas hayan lanzado sus vestidos de invitada y hayan vuelto a dar en la clave de los trajes de chaqueta para grandes eventos (y para otros más informales), marcas como Mango aprovechan el cambio de estación para sacar el vestido boho más bonito de la primavera.

Si ya había conquistado a las mujeres con más estilo con los vaqueros que hacen tipazo, ahora Mango vuelve a revolucionar el panorama con un vestido que tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los mejores vendidos de la firma. A la vista está, que acaba de salir a la venta y ya está agotado en muchas de sus tallas.

Por definición, las tendencias boho atienden a un estilo de base un poco hippie, pero sin perder un ápice de glamour. Tejidos muy fluidos, estampados de flores, botas cowboy e incluso sombreros se convierten en los pilares de las tendencias boho. En el caso del vestido boho de Mango, se trata de uno de los más bonitos de la primavera porque su diseño huye un poco de lo que suelen ser las tendencias hippies más normativas para darle un giro de guión, además de beber de una de las tendencias más top de la primavera: las mangas de farol.

De largo midi, el vestido boho de Mango se presenta con un corte evasé, muy cómodo y fresco para los días de primavera que se avecina, en tejido de algodón y con unas flores bordadas en rojo. Un diseño ideal que tiene, además, como toque especial unas mangas de farol y una apertura en la espalda que le daa un toque muy sexy. A la hora de combinarlo, este vestido boho de Mango queda ideal con unas botas tipo cowboy para la primera etapa de la primavera y con unas cuñas de esparto cuando el calor empiece a apretar. En cualquier caso, el vestido tiene muy rollo y las que más saben de estilo no lo han dejado escapar.

Así es el vestido boho de Mango más bonito de la primavera

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido boho de Mango más bonito de la primavera tiene un precio de 59,99 euros.