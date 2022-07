El vestido favorito de Victoria Federica, hecho en Sevilla y perfecto para una boda de verano.

No sabemos si lo tenía planeado, pero Victoria Federica se ha convertido en toda una influencer y todo lo que se pone termina convirtiéndose en tendencia. Enamorada de Sevilla, la royal siempre que acude a la capital genera mucha expectación y revuelo, sobre todo en lo relacionado a sus looks.

Uno de sus favoritos (todo un éxito de ventas), es un vestido con estampado rosa fucsia por el que la influencer apostó para ir a los toros la pasada primavera y con el que se convirtió en una de las mejores vestidas. Firmado por la empresa sevillana The Nook Store (una de las tiendas en las que las sevillanas encuentran sus looks alternativos), el vestido se agotó en un pestañeo y ahora, dado el exitazo de la prenda, la firma ha decido lanzar una nueva versión que se antoja perfecta para las bodas de verano.

El vestido estampado de la marca The Nook Store que Victoria Federica eligió para acudir a los toros en su cita con la ciudad de Sevilla vuelve a estar disponible en un nuevo diseño low cost para todas las seguidoras de la icónica influencer de moda que se quedaron sin el vestido más deseado de la temporada y que ahora vuelve en una nueva versión que se antoja perfecta para una boda de verano.

La firma ha publicado en su perfil de Instagram, con más de 100k seguidores, el lanzamiento de este nuevo diseño made in Spain que cuenta con el mismo estampado exclusivo en tonos fucsia que ya lució, hace ahora tres meses, Victoria Federica y que puede adquirirse a través de su tienda online, desde este mismo momento, en Pre Order.

Así la versión veraniega del vestido que conquistó a Victoria Federica

El vestido Patricia, que así es como la firma lo ha bautizado, se ha presentado como un diseño de tendencia con escote halter, cintura ligeramente marcada y largo midi asimétrico con detalle de volante, resultando ideal para lucir en eventos, ocasiones especiales y looks más atrevidos este verano. Estas características en lo referente al diseño hacen que el vestido que conquistó a Victoria Federica se convierta en el perfecto look de invitada. Además de por su exclusivo estampado, la tonalidad fucsia nos parece ideal para presumir de moreno en una boda de verano (en una de otoño también lo podremos lucir).

Como el diseño tiene mucha personalidad, recomendamos combinarlo de una forma sencilla, una tendencia muy en auge en los looks de invitada. Unos pendientes dorados, una coleta alta y despeinada y unas sandalias con plataforma (las The Nook Store son ideales) se antojan perfectos para revisionar el look de Victoria Federica y convertirlo en un estilismo diez para una boda.

Debes saber que este modelo disponible en varias tallas y con un precio de 89,00 euros, está también disponible en dos nuevas versiones de estampados únicos diseñados por la fundadora de la marca, Carmuca Gallardo y su hermana Ana Gallardo, que se unió a la firma poco tiempo después. El vestido se puede adquirir en la página web de The Nook Store.

Sobre The Nook Store

The Nook Store, que cuenta a día de hoy con tiendas en Sevilla, Madrid, Sotogrande y El Puerto de Santa María (ambas en la provincia de Cádiz), se ha convertido en la marca favorita de influencers como Maria García de Jaime, Lucia Barcena, María Garrido o María de León que son habituales a los diseños de la marca sevillana, conquistando no sólo a un público joven, sino a mujeres de edad más adulta que no dudan en elegirlas, temporada tras temporada.