Los vestidos de Zara más ideales con los que dar la bienvenida al verano en una explosión de color

Primero están los vestidos más en tendencia del verano, luego los vestidos midi que llevaremos con alpargatas y, por último, los vestidos de colores con los que dar la bienvenida al verano. Con la estación recién estrenada y a punto de comenzar las rebajas de verano, Zara se ha marcado su último golpe de efecto y acaba de lanzar los vestidos más ideales con los que dar la bienvenida al verano en una explosión de color.

Vale que todo apuntaba a que este verano (igual que los anteriores) la explosión de color sería la protagonista de vestidos y demás prendas estivales, pero los vestidos de Zara más ideales con los que dar la bienvenida al verano son la explosión de color más ácida, fresca y fabulosa que podíamos esperar.

A pesar de que las modelos que salen en la web de Zara no inviten mucho a dar la bienvenida al verano (las pobres criaturas tienen unas posturas un tanto extrañas), no hay nada que un buen vestido lleno de color no arregle y, en ese sentido, las propuestas de Zara se nos antojan perfectas.

En versiones súper cómodas (tipo túnica, en tejidos fluidos y vaporosos), los vestidos de Zara con los que dar la bienvenida al verano nos han conquistado por completo. Además de que su alegre colorido respira verano y nos transporta directamente a la playa, los nuevos vestidos de Zara no pueden estar más en tendencia.

De entre todas las propuestas del buque insignia de Inditex, nosotras hemos hecho una selección con los vestidos de Zara más ideales con los que dar la bienvenida al verano de la forma más colorida. Cabe decir que, la explosión de color con la que Zara da la bienvenida al verano es apta para cualquier combinación, desde estilismos más casual o lookazos llenos de glamour y sofisticación. El horizonte es tu imaginación y esta vez Zara nos pone eso de ser creativas bastante fácil.

Vestido de color rosa fucsia de Zara

El vestido de color rosa fucsia de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de color naranja de Zara

El vestido de color naranja de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de color rojo de Zara

El vestido de color rojo de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de color azul de Zara

El vestido de color azul de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido con estampado de colores de Zara

El vestido con estampado de colores de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de rayas de colores de Zara

El vestido de rayas de colores de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de color rosa chicle de Zara

El vestido de color rosa chicle de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de color verde de Zara

El vestido de color verde de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido capa de color rosa fucsia de Zara

El vestido capa de color rosa fucsia de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido de color azul de Zara

El vestido de color azul de Zara tiene un precio de 29,95 euros.