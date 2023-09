Los vestidos de invitada que dictan las normas de estilo en las bodas de otoño 2023

La época de bodas ya no sólo se reduce a la primavera y el otoño, ahora se extienden a lo largo de todo el año y eso significa que la variedad de looks y estilos de invitada es mucho más amplia. A pesar de ello, una de las mejores temporadas para los looks de invitada es el otoño. Con temperaturas agradables y una luz muy especial, las bodas de otoño permiten que los looks de invitada se llenen de colores elegantes y se produzca un juego con los cortes, los largos y las asimetrías. En ese sentido, encontrar el perfecto look de invitada para una boda de otoño se torna mucho más sencillo que en cualquier otra época del año.

Desde las firmas low cost a otras más exclusivas, todas adaptan sus colecciones de invitada a las tendencias de otoño, ya sean las más atemporales y que siempre triunfan, o las recién llegadas y capaces de marcar un antes y un después. En cualquier caso, de entre todas las propuestas de estilo para la invitada perfecta de otoño, esta selección de vestidos de firmas como Cardié, Color Nude, Cherubina y Vanderwilde marcan un antes y un después en las propuestas de estilo de esta temporada.

Se trata de unos vestidos de invitada con muchísima personalidad que dictan las normas de estilo de las bodas de este otoño 2023. Estampados, con caída y fuera de lo común, estos vestidos de invitada te convierten en la mejor vestida del evento (con permiso de la novia).

La invitada psicodélica de Color Nude

Con un corte fluido y mangas mariposa, este vestido presenta unas tonalidades irresistibles para un look de invitada de otoño. Hay color, sí, pero se trata de unos tonos más apagados que los estivales, creando una perfecta sintonía con la propia estación. Si eres una invitada con personalidad y que busca distinguirse del resto, éste es tu vestido.

El vestido de invitada de Color Nude tiene un precio de 375 euros.

La invitada black and white de Cardié

Combinar blanco y negro es siempre un acierto seguro. Tonalidades elegantes y favorecedoras, el blanco y negro están pensados para las invitadas que quieren un look sobrio y en el que destaque el propio diseño, como es el caso de este vestido de Cardié. Con cut out en uno de los laterales y hombreras, este vestido no sólo es realmente elegante, también tiene un don para estilizar la figura.

El vestido de invitada de Cardié tiene un precio de 174,90 euros.

La invitada setentera de Cherubina

Las invitadas de Cherubina son especiales. Cada diseño tiene personalidad propia y está pensado para invitadas con un estilo muy definido. Este diseño, con estampado setentero, es perfecto para las invitadas que buscan un toque de distinción y huyen de los clásicos convencionalismos, que ya están un poco pasados de moda.

El vestido de invitada de Cherubina tiene un precio de 240 euros.

La invitada sencilla Vanderwilde

En la sencillez está la clave del éxito. No es necesario destacar con un diseño extravagante de grandes volúmenes y asimetrías imposibles, sólo hay que apostar por un vestido de corte recto, que presente un estampado diferente y algún detalle que lo distinga del resto y listo, ya está el look de invitada perfecta.

El vestido de invitada de Vanderwilde tiene un precio de 245 euros.