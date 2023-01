Un San Valentín de lujo con destino Dubái

Hay quienes pueden permitirse pensar en un San Valentín de lujo y quieren hacer un viaje a unas de las ciudades que está en su momento álgido, Dubái. Esta ciudad de Emiratos Árabes se ha convertido en uno de los lugares favoritos para las celebraciones como bodas, despedidas de año, viajes de fin de carrera y por supuesto, también San Valentín. Dubái propone una gran variedad de planes para todo tipo de parejas: desde las más aventureras hasta las que prefieren la privacidad de una cena romántica bajo las estrellas del desierto.

Para los más aventureros

Embarcarse en un romántico vuelo en globo aerostático y contemplar el amanecer sobre el fascinante desierto árabe, una de las experiencias más exclusivas que ofrece la ciudad. Un momento único y espectacular para compartir en pareja mientras se sobrevuela el espectacular desierto de Dubái.

Para los que no temen a las alturas, Dubái os propone Sky Views Dubai at Address Sky View, la atracción recién inaugurada que eleva las vistas de la ciudad a un nuevo nivel. Las parejas más valientes pueden disfrutar de la experiencia Edge Walk y Sky Glass, situadas en las plantas 52 y 53 del emblemático hotel de dos torres Address Sky View. También dispone de un espectacular ascensor panorámico de cristal hasta el observatorio situado a más de 220 metros del suelo, recorrer el emocionante Edge Walk y disfrutar de unas vistas espectaculares del horizonte de la ciudad.

Para los amantes del lujo

Celebre el amor en el espectacular Atlantis The Royal. El esperado Atlantis, The Royal Resort & Residences, que ha abierto sus puertas recientemente en una inauguración protagonizada por un espectacular concierto de Beyoncé, cuenta con 795 habitaciones y 102 suites repartidas en 43 plantas. Con una enorme piscina infinita de 90 metros en la azotea, el hotel acogerá restaurantes dirigidos por famosos chefs internacionales, como Gastón Acurio, Costas Spiliadis, Ariana Bundy y José Andrés, mientras que la famosa "Dinner by Heston Blumenthal", de Heston Blumenthal, hará su esperado debut en la región para satisfacer a las parejas más exigentes que deseen celebrar su amor.

Las Villas Malakiya de Madinat Jumeirah, que literalmente significan "Villa Real", son el epítome de la exclusividad, una joya oculta en el Madinat Jumeirah. Estas villas cuentan con piscina privada y una amplia terraza con vistas a la red de cautivadores canales del complejo. Con servicio de mayordomo privado, las villas privadas están diseñadas para transportar a las parejas a un mundo de opulencia y confort.

Para los más románticos

One&Only The Palm se presenta como una de las experiencias más románticas de Dubái. Esta lujosa propiedad, con vistas panorámicas al Golfo Arábigo y al impresionante horizonte de Dubái, ofrece una estancia en completa intimidad. Inspirado en la arquitectura de los palacios árabes y andaluces, el One&Only The Palm cuenta con una amplia piscina con cabañas privadas, perfecta para relajarse con su pareja.

Situado en el distrito patrimonial de Dubai, al borde de su histórico arroyo, Al Seef es un destino rústico pero contemporáneo que abraza el pasado y el futuro de Dubai. Sorprenda a su pareja con una velada repleta de comida, compras al aire libre e imperdibles experiencias de ocio y entretenimiento.

También se pueden contemplar las estrellas sobre interminable paisaje desértico en un inmersivo safari nocturno de acampada. Una velada inolvidable alrededor de la hoguera con su pareja en un Majlis tradicional (sala de reuniones tradicional), donde compartir momentos preciosos lejos de las vistas y los sonidos de la vida urbana en el auténtico campamento beduino de Platinum Heritage.

Para los que prefieren la tranquilidad

Situado en su propia isla dentro de la maravilla arquitectónica de las World Islands, a sólo cuatro kilómetros de Dubai continental, el recién inaugurado Anantara World Islands Dubai Resort ofrece una privacidad sin igual a los huéspedes que buscan una escapada aislada. Con impresionantes vistas del espectacular skyline de la ciudad, villas con piscina privada y una playa privada a pocos pasos de cada habitación, la propiedad ofrece el refugio perfecto para parejas deseosas de relajarse lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad.

Desde su apertura en invierno de 2021, AURA Skypool, que ostenta el título de la piscina infinita de 360 grados más alta del mundo, ha cautivado a los visitantes con unas vistas panorámicas sin obstáculos de los lugares emblemáticos de Dubai, como Palm Jumeirah, Burj Al Arab, Burj Khalifa y más allá. Suspendida a 200 metros de altura, AURA es el lugar ideal para capturar un momento especial suspendidos en el cielo, con el horizonte de Dubai como telón de fondo. Las parejas que acudan el 14 de febrero disfrutarán de platos especiales para compartir y de la agradable música de un violinista y un DJ en directo que acompañarán las vistas ininterrumpidas de los principales monumentos de Dubai.