¿Dónde comprar flores online para San Valentín?

El 14 de febrero es una de las fechas donde las parejas apuestan por celebrar el amor y lo demuestran con muchos gestos, una cena, un detalle o un ramo de flores. Lo importante es sacar un poco de tiempo para hacer de este día más especial. Por eso, San Valentín es el momento perfecto para demostrar cariño y amor a todos los que nos rodean: pareja, amigos, familia, compañeros de trabajo. No todo tiene que estar enfocado en la pareja, sino que se puede expresar el amor de mil maneras a los diferentes seres queridos que nos rodean.

Son muchas las empresas las que optan por facilitarle el trabajo a las personas que apuestan por regalar en esta fecha algo a su entorno. Muchos eligen las flores para expresar su amor, gratitud o aprecio hacia otra persona y la empresa Interflora facilita todo el proceso. La naturaleza se convierte en protagonista de un San Valentín que va más allá del amor tradicional, para dar la bienvenida a una idea más amplia que incluye todas las formas de amar y querer.

¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo a través del mundo de las flores y las plantas? Las flores y las plantas aportan inmensos beneficios a nuestra vida cotidiana, y una vida que mantiene un vínculo continuo con la naturaleza es una vida más sana y armoniosa: es una vida llena de amor.

El servicio Interflora también garantiza la entrega el mismo día en España y en todo el mundo, y los regalos se pueden combinar con una tarjeta de felicitación personalizada. Estos son los ramos de la colección de ramos de San Valentín, que estará disponible online en la web de Interflora a partir del día 30 de enero.

Tipos de ramos de flores

Declaración: Apuestan por no tener que elegir entre el dulce rosa y el rojo pasión. Este ramo Declaración combina las dos rosas protagonistas de San Valentín en una auténtica composición rebosante de matices coloridos, flores naturales seleccionadas por nuestros artesanos. Y, para cuidar perfectamente este bonito regalo y conservarlo más tiempo, el jarrón está incluido gratis en la entrega. Ingredientes: Rosas rosas + Rosas rojas+ Lisianthus rosa+ Hipérico rojo +Alstroemeria rosa + Eucalyptus cinérea.

Amor: Declara tu amor con rosas rojas, la flor más simbólica de los enamorados. Es la gran protagonista de esta creación floral que sorprenderá y cautivará a tu media naranja. Un detalle delicado que nuestro florista le entregará allá donde esté, ya sea en el trabajo o en casa. Ingredientes: 12 Rosas rojas 60 cm.

My Valentine: ¿Te gustan las cosas a lo grande en el amor? Deja entonces que te presentemos My Valentine, un ramo Premium que, como sugiere su nombre, es perfecto para hacer una declaración de amor llena de sentimientos. Cada una de las creaciones florales My Valentine, especiales y coloridas a imagen y semejanza de vuestro amor, será única, confeccionada por un apasionado florista artesano. Un regalo deslumbrante que resultará inolvidable. Ingredientes: Rosas rojas + Lisiantus verde + Hipérico rojo + Lirio oriental blanco + Limón rojo + Limonio rosa + Lentisco + Asparagus + Eucalyptus Parvifolia.

Pack Dulce Chocolate, Tercia + Trapa: Declara tu amor con rosas rojas, la flor más simbólica de los enamorados. Es la gran protagonista de esta creación que sorprenderá y cautivará a tu media naranja. Un detalle delicado que nuestro florista le entregará allá donde esté, ya sea en el trabajo o en casa. Para complementar este delicado detalle, nuestra creación va acompañada de una caja de bombones que garantiza el efecto sorpresa. Ingredientes: 3 Rosas rojas 60 cm + estuche de Cortados Clásicos de Trapa.