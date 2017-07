La Junta insta al Gobierno a aclarar las "contradicciones" sobre el decreto de las 35 horas

El Gobierno andaluz ha instado este martes al Ejecutivo de la nación a que aclare las "contradicciones" respecto al recurso contra el decreto de la jornada laboral de 35 horas de los empleados públicos y la posibilidad de eliminar la suspensión cautelar, como ha pedido el líder del PP-A, Juanma Moreno.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha reaccionado de esta forma al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, sobre la iniciativa del presidente del PP andaluz, quien ha asegurado que ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tenga en cuenta la posibilidad de eliminar la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas.

Moreno se ha ofrecido también a acompañar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a Madrid tras subrayar la "voluntad plena de diálogo" del Gobierno de la nación.

El portavoz del Gobierno andaluz ha recibido con "alegría y alborozo" que el presidente del PP-A "quiera ir" a Madrid con Susana Díaz "a hacer algún tipo de reivindicación", pero le ha pedido "con ese mismo alborozo" que empiece a exigir también "todas las necesidades y reivindicaciones históricas que tiene Andalucía". "Le pedimos que empiece a hacer algún tipo de petición a (Mariano) Rajoy y que, por primera vez, defienda más los intereses de los ciudadanos que los de su partido", ha remachado.

Sobre la financiación "extra" de 1.088 millones que el líder del PP-A ha asegurado que Andalucía recibirá del Estado, el portavoz del Gobierno autonómico ha señalado que no tienen ninguna noticia al respecto. "Lo que sí sabemos es todo lo que le debe exactamente el Gobierno central a Andalucía y, si nos ponemos a hacer cuentas, salen 12.000 millones" de euros, ha denunciado. "Si el señor Moreno Bonilla tiene esa información, que lo traslade, pero estas comunicaciones las tiene que hacer el ministro de Hacienda y no un partido político, que tiene que defender los intereses de Andalucía y no los del Gobierno central", ha espetado.

Ha insistido en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene que "superar sus contradicciones" en torno al recurso contra el decreto de las 35 horas y "anunciar que no va a pedir la suspensión cautelar de esta jornada laboral y que no va a hacer nada que perjudique a los más de 250.000 empleados públicos andaluces". "Lo más importante para el Gobierno andaluz es que no haya una suspensión cautelar", ha recalcado Blanco, que ha apostillado: "Los trabajadores públicos de Andalucía no se merecen vivir en esta incertidumbre y está en la mano del Gobierno acabar con ella".