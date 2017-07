Podemos acusa a PSOE y PP de no querer cerrar el calendario para reformar RTVA

Podemos ha denunciado que PSOE y PP no tienen la voluntad política de cerrar un calendario para reformar el Consejo de Administración de la RTVA, por lo que ha desvelado que la reunión en la que han participado los cinco grupos parlamentarios, a instancias de la formación morada, ha terminado sin acuerdo.

El diputado Jesús Romero, que ha formado parte de la reunión, ha dicho a los periodistas que se ha constatado en el encuentro que no hay "ningún tipo de deseo" por parte de PSOE y PP de acabar con la "anomalía" de la RTVA, con un Consejo de Administración en funciones desde hace 5 años y una dirección general que no se renueva.

Ha advertido a los dos principales partidos que "la pelota está en su tejado" para dar seguridad al futuro de la RTVA pero ha lamentado que están demostrando que su intención es mantener la "inestabilidad" y la "falta de concreción" en los cargos más importantes del ente público.

Romero ha indicado que si no hay cambio de posición de ambos partidos no se prevé ninguna próxima reunión, ya que no se ha hablado "de nada más" después de no lograr ponerse de acuerdo "en lo fundamental".

Ha añadido que PSOE y PP ven conveniente que se reforme la RTVA pero no quieren establecer un calendario, por lo que entiende que "se encuentran cómodos en esa situación".

La propuesta de Podemos era poner en marcha desde este miércoles un calendario para establecer que en los próximos meses se produjera la renovación, que se establecieran por consenso las modificaciones dentro de la ley para la reforma del Consejo de Administración y la renovación de la dirección general.

En la reunión han participado por parte del PSOE la diputada Olga Manzano; por parte del PP Guillermo García de Longoria; por Podemos David Moscoso, Jesús Romero y Jesús de Manuel; por Ciudadanos Isabel Albás; y por IU Antonio Maíllo y José Antonio Castro.