Más de 100.000 andaluces se beneficiarán de la anulación de la plusvalía sin ganancia

Más de 105.700 andaluces podrán recuperar unos 4.500 euros de media por la plusvalía municipal pagada de más tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que indica que los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble. Según señala la plataforma de reclamaciones on line Reclamador, los usuarios pueden recuperar lo pagado de más en los últimos cuatro años, unos 4.500 euros de media, aunque la web recuerda a los afectados que "los ayuntamientos no lo devuelven de oficio, por lo que es necesario reclamarlo".

Reclamador precisa que el número de personas que podrían recuperar este impuesto asciende en Andalucía 105.700, según cifras de Tinsa. Así que, teniendo en cuenta el importe medio, se estaría hablando de 475 millones de euros como cantidad total que se podría reclamar.

Según Reclamador, hay que distinguir entre supuestos de autoliquidación (aquellos casos en los que el contribuyente presenta el impuesto y calcula la cuantía a pagar) y liquidación (aquellos otros en los que el contribuyente simplemente informa al Ayuntamiento de que se ha producido el hecho imponible y es éste quien gira de oficio una liquidación al sujeto pasivo indicando el periodo de pago y la cuantía total). Para los casos de autoliquidación, el plazo para instar la devolución del impuesto es de cuatro años desde que se hizo efectivo el pago del impuesto. En cambio, para los casos de liquidación, el plazo será de un mes desde que se notificó el acto.