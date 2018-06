El Podcast de La Ventana Pop (Programa 89)

Tras una larga carrera como bajista de Los Enemigos, también en proyectos como Clovis y Los Eterno, Fino Oyonarte -fotografiado ahí arriba por Ricardo Roncero- debuta con nombre propio y nos regala un hermoso y sentido álbum, Sueños y tormentas. Es una de las novedades que pasan por esta entrega de El Podcast de La Ventana Pop, a la que también se suman The Magic MOR y su deslumbrante Move The Lines To Make Circles, Verona, Lebend, Casas y La Pistola, Bronquio y Le Parody. Y también suenan, claro, canciones de otros discos recientemente presentados por aquí, como los de San Jerónimo, Martes Niebla y GAF y La Estrella de la Muerte.

Como siempre, puede escuchar El Podcast de La Ventana Pop en el reproductor bajo estas líneas o, también, en la web de ScannerFM.

Tracklist

1.-The Magic MOR:Move On

2.-The Magic MOR:Island

3.-Verona:Cada vez

4.-Verona: La espera

5.-Fino Oyonarte:Atrapado

6.-Fino Oyonarte:Casualidad

7.-Lebend:Bent Trees

8.-Casas y La Pistola:El hincha

9.-San Jerónimo: Mapas infinitos

10.-Bronquio:Niño

11.-Le Parody:Dime

12.-Martes Niebla:Cervatillos

13.-GAF y La Estrella de La Muerte:Ancient Jewelry