El presidente de la CHG: "La prealerta por sequía es sólo un estado de aviso"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Antonio Ramón Guinea, ha mandado un mensaje de tranquilidad este miércoles ya que, según ha asegurado, la prealerta por sequía en la cuenca es sólo "un estado de aviso" y ha destacado que los datos sobre lo que ha llovido "no son alarmantes".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Guinea ha explicado que el concepto de sequía "es muy amplio" y que Andalucía se encuentra en prealerta, lo que se corresponde con un "estado de aviso" y de "advertencia de preocupación" para ir elaborando previsiones por lo que pueda ocurrir.

"No es un estado de sequía profunda, como tuvimos en otras épocas", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que todavía se está "relativamente lejos" de cuando se tuvieron que producir cortes en el suministro de hasta diez horas en la comunidad. Además, ha asegurado que, en los últimos cinco años, "las precipitaciones no han estado lejos de la media" aunque "ha llovido mal". Sobre esto último, ha detallado que la distribución en el año de las precipitaciones "ha sido muy errática" y ha llovido en meses donde es poco habitual que se den precipitaciones. Sin embargo, ha asegurado que los datos de lluvias "no son alarmantes" ni "exageradamente bajos".

Preguntado por la posibilidad de que se den cortes en el suministro, Guinea ha dicho que "el abastecimiento está todavía muy asegurado", aunque es posible que en algunas zonas "puntuales" o sitios de regadío se produzcan problemas. "Ya empieza a bordear la garantía de los tres años, porque el estado de alerta empieza a meterse en esta garantía y, aunque la situación puede ser impredecible, queda margen para no alarmarse demasiado", ha dicho antes de subrayar que los tres años de agua "están prácticamente garantizados".

Además, ha dicho que los cortes en regadíos dependerán de las lluvias del año que viene y las garantías de regadío "se van a resentir antes" que las del uso humano, que es preferente. Aunque ha asegurado que es complicado hacer una previsión, ha adelantado que, si no llueve, "habrá que empezar a clasificar qué riegos son los preferentes". Con todo, ha esperado que la meteorología acompañe ya que "quedan todavía épocas lluviosas".

Pacto del Agua

Sobre el Pacto del Agua que está tramitando el Gobierno con las comunidades autónomas a través de Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guinea ha destacado que es "importante" llegar a un acuerdo para establecer líneas de trabajo comunes porque "ese es el vehículo que va a permitir llegar a las metas comunes".

Además, ha destacado algunas líneas del pacto como son el estudio de déficit hídrico; las mejoras ambientales que, según ha explicado, tienen que ver, entre otros asuntos, con el mantenimiento de las masas de agua subterráneas; los riesgos que se puedan dar por inundaciones y por prospecciones en medios naturales; la gestión del cambio climático y como paliar sus efectos y, por último, algunas medidas de gobernanza en el sentido de la gestión y la tramitación de temas relacionados con el agua.

En conclusión, Guinea ha explicado que el Pacto de Agua está en plena tramitación y en "fase de diálogo" y sus sensaciones respecto al mismo "no pueden ser mejores".