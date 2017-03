El Ayuntamiento sólo ha inspeccionado dos taxis del aeropuerto en tres semanas

La Policía Local sólo ha inspeccionado a dos taxis del aeropuerto en las últimas tres semanas. Las dos inspecciones derivaron en sendas denuncias por distintas irregularidades en el servicio, según informaron ayer a este periódico fuentes municipales. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene desde el pasado 16 de febrero un dispositivo especial de la Policía Local para controlar tanto a los taxis como a los vehículos de alquiler con conductor, tanto en el aeropuerto de San Pablo como en la estación de Santa Justa.

En estas tres semanas, los agentes municipales han realizado 87 comprobaciones sobre otros tantos vehículos. De ellas, veinte han sido sobre vehículos de alquiler con conductor con licencia VTC. Otras 46 se han realizado sobre taxis de distintos municipios próximos a Sevilla y sólo dos a taxis con licencia de la capital. Ambos pertenecen al grupo que presta servicio en el aeropuerto de San Pablo. Las otras 18 inspecciones han sido sobre coches particulares.

Estas intervenciones han derivado en 20 denuncias contra vehículos con licencia VTC. De ellas, 12 se han interpuesto sobre coches de la empresa Cabify. Nueve son por no llevar la hoja de ruta y tres por captación de clientes de forma irregular. Otras dos denuncias han sido contra los taxis de Sevilla por irregularidades en el servicio del aeropuerto, mientras que la Policía Local ha denunciado a 17 particulares por distintas infracciones o irregularidades no vinculadas con el intrusismo. A todo esto hay que añadir una denuncia por intrusismo a un vehículo particular. En total se han puesto 40 denuncias desde que se activó el dispositivo de refuerzo para controlar a los vehículos de alquiler con licencia VTC, a los taxis y a los coches particulares.

En este periodo ha sido denunciado también un taxista del aeropuerto por un presunto cobro abusivo. El profesional denunciado cobró 40 euros a dos turistas alemanas por llevarlas desde la parada de la terminal aérea hasta el Hotel Colón, donde se hospedaban. Una pareja de la Policía Local que pasaba por la puerta del hotel en el momento en que las dos mujeres se apeaban decidió preguntarles cuánto les había cobrado el taxista, que fue denunciado por una infracción a la ordenanza municipal del taxi.

Pese a la mayor presencia policial en el aeropuerto y Santa Justa, y a que el delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, haya negado que exista un conflicto en el sector del taxi, la tensión se ha mantenido en los últimos días. El pasado fin de semana, doce taxistas retuvieron un coche con licencia VTC en la Barqueta, acusando al conductor de estar prestando un servicio ilegal. Algunos de los taxistas amenazaron incluso al empleado, que presentó su baja voluntaria en la empresa ese mismo día. Pese a que la compañía ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, ningún taxista ha sido detenido o imputado en relación con estos hechos.

Entre los taxistas también existe una fuerte división. Uno de los dirigentes del sector, Juan Martín Caparrós, presentó su dimisión la semana pasada después de sufrir dos asaltos en su casa en apenas tres semanas. La junta directiva de la asociación, que en un principio dimitió también, ha decidido continuar.