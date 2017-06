Consejos para mejorar tu inglés antes de viajar al extranjero

Muchas personas deciden aprovechar el período de vacaciones para hacer un curso de inglés en el extranjero. Es la manera perfecta de aprender un idioma y su cultura, ya que la práctica diaria en un entorno de habla inglesa da muchos mejores resultados que los métodos de enseñanza tradicionales.

Sin embargo, es conveniente prepararse con antelación. No solo en lo relativo a la planificación del viaje: transporte, alojamiento, seguros, etc. También es muy recomendable practicar el inglés antes de ir para evitar sentirse abrumado al llegar al destino. Después de todo, los estudiantes se van a encontrar en un nuevo entorno en el que se habla un idioma distinto al propio. Esto puede crear cierta inseguridad, así que es mejor anticiparse a ese choque cultural y adquirir algo de soltura para las situaciones cotidianas que se van a vivir.

Hoy en día hay innumerables opciones para estudiar o practicar el inglés, muchas de ellas gratuitas. Aquí vamos a nombrar algunas de ellas que pueden resultar muy útiles.

Cambia el idioma de tu ordenador y de tu móvil

Puede que no parezca muy útil a priori, pero lo es. Es una manera de empezar a mentalizarse para el cambio de idioma. Y también se pueden cambiar los idiomas de las aplicaciones que más se usan y, por ejemplo, hacer las búsquedas en Google en inglés, de manera escrita o mediante voz. Son simples gestos, pero es una buena manera de empezar a practicar.

Portales de idiomas

En internet se pueden encontrar gran variedad de portales de idiomas, muchos de ellos con contenidos teóricos y prácticos. Los más recomendables son aquellos que tienen contenidos en audio y vídeo o contenidos interactivos, en los que se puede practicar la compresión oral y la expresión oral. Uno de los portales más conocidos es el de la BBC, Learning English. En él se pueden encontrar contenidos para todos los niveles; cursos, vídeos, consejos sobre pronunciación, gramática y una gran variedad de temas. Es muy ameno, y totalmente gratuito.

Aplicaciones móviles

Hay infinidad de aplicaciones móviles para aprender inglés. Casi todas tienen versiones gratuitas, y en muchas de ellas es posible practicar con otros estudiantes del mismo idioma, hacer test de pronunciación o practicar con juegos.

Cine y televisión en versión original

Qué mejor manera de aprender inglés que viendo tus películas o tus series favoritas. Además, con las nuevas plataformas de televisión, como Netflix o HBO, no hay excusa. Todos los contenidos se pueden encontrar en versión original y con subtítulos. Lo más recomendable es verlas con subtítulos en inglés, no en español, e ir apuntando el vocabulario que no se conozca para buscarlo después. Puede que cueste algo al principio, hay ciertos acentos que son bastante difíciles de entender, pero a fuerza de escuchar, la compresión oral mejora, casi sin esfuerzo.

YouTube

En YouTube hay muchos canales para aprender idiomas, aunque prácticamente todos los contenidos en inglés son útiles para aprender. Por ejemplo, los famosos talks shows Late Night with Seth Meyers, The Late Show with Stephen Colbert y Jimmy Kimmel Live tienen canales oficiales en YouTube, y los contenidos de los dos últimos suelen publicarse con subtítulos en inglés. Son solo un ejemplo, se pueden encontrar infinidad de contenidos interesantes en inglés; entrevistas, canales oficiales de series, películas, tráileres. Y cada vez se publican más vídeos con subtítulos (no automáticos), lo que es una gran ayuda.

Foros y comunidades

Siempre es más fácil animarse a practicar inglés cuando es para hablar de algún tema que te interese. Por ejemplo; de viajes en el foro de viajes de Lonely Planet, que tiene subforos por zonas, como el del Reino Unido e Irlanda; o de fotografía en The Photo Forum. O en comunidades de series, como en Watchers on the Wall, una de las comunidades más famosas de la serie Juego de Tronos, con contenidos sobre la serie e hilos de comentarios en inglés.

En este tipo de comunidades escriben personas de todas las nacionalidades y culturas, así que no hay garantía de encontrar un inglés perfecto, pero lo importante es interactuar en el idioma que se va a usar más delante de manera constante, incluso con gente que también lo esté aprendiendo. Y, nunca se sabe, quizás conozcas gente de tu país de destino que pueda echarte una mano cuando estés allí.