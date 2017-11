Denuncia pérdidas de memoria tras beber agua que le ofreció un desconocido junto al río

Un hombre ha denunciado ante la Policía Nacional que recientemente perdió la memoria tras beber agua de la botella que le ofreció un desconocido que "se hizo pasar por compañero de deporte" junto al río Guadalquivir, en la capital hispalense.

En la denuncia presentada ante la Policía Nacional, el afectado relata que los hechos tuvieron lugar sobre las 21:40 horas del pasado día 15 de noviembre en la calle Torneo.

En este sentido, el denunciante pone de manifiesto que, ese día, se encontró con un individuo "al que confundió con un compañero de deporte" y que "se hizo pasar" por uno de sus compañeros, quien le ofreció un trago de su botella de agua. De este modo, el afectado, que es vecino de Sevilla, accedió a ello y, a continuación, el desconocido le ofreció tomar algo, pero él se negó y se marchó a su domicilio.

El denunciante asegura que "no recuerda más de aquella noche", aunque, "según parece, al día siguiente le informaron de que había mantenido conversaciones por vía telefónica, además de mandar mensajes de whatsApp", de todo lo cual "no guarda recuerdo". Asimismo, señaló a los agentes que no le ha sido sustraído ningún efecto de los que portaba aquella noche, según la denuncia consultada.

El afectado relata en la denuncia que, posteriormente, acudió al Hospital Virgen Macarena, donde se le realizó un informe de tóxicos con resultado negativo, aunque "uno o varios" facultativos le explicaron que "hay drogas que no dejan rastro en el cuerpo".

Para finalizar, el denunciante asegura que el desconocido que le ofreció agua es un varón de 40 años que vestía ropa deportiva, de 1,71 centímetros de estatura, piel blanca, pelo rapado y acento castellano.