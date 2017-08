Villalobos avisa que destinar el superávit a climatizar colegios depende del "criterio" estatal

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha advertido de que recurrir a los excedentes económicos de los presupuestos de su institución, para obras de climatización en centros educativos, necesita "una mayor amplitud de criterios" por parte del Estado respecto al abanico de actuaciones consideradas como financieramente sostenibles y, por tanto, susceptibles de ser financiadas con los superávit presupuestarios.

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha profundizado en su reciente ofrecimiento, respecto a la climatización de los centros educativos de la provincia. Y es que ante la campaña promovida por más de un centenar de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) en demanda de climatización en las aulas para combatir las altas temperaturas ligadas al comienzo y final del curso escolar, el presidente de la Diputación anunciaba su disposición a "arrimar el hombro" en esta "cuestión prioritaria".

El presidente de la Diputación, en ese sentido, apostaba por canalizar las soluciones a dicha situación, a través del programa Supera, que redestina los excedentes presupuestarios o superávit que cada año arrojan las liquidaciones de los presupuestos de la institución provincial, a actuaciones promovidas por los ayuntamientos o políticas territoriales.

Dónde se puede invertir

Al respecto, recordemos que la Ley 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, entre otros aspectos, regulaba que los excedentes económicos de las administraciones habrían de ser aplicados "a la reducción de endeudamiento neto". No obstante, una disposición adicional a dicha norma permitía que, en determinadas circunstancias, los excedentes presupuestarios fuesen aplicados en inversiones, siempre que las mismas se atuviesen al concepto de "financieramente sostenibles".

La definición y objeto de las inversiones consideradas como "financieramente sostenibles", así, ha marcado en una medida determinante la aplicación de los superávit presupuestarios de las administraciones públicas.

En ese sentido, el presidente de la Diputación ha señalado la insistencia de su institución a la hora de reclamar al Gobierno central la ampliación del "espectro" de actuaciones catalogadas como financieramente sostenibles. "Algunos pasos hemos dado, gracias a nuestra insistencia", ha enfatizado Rodríguez Villalobos en cuanto a la mejora del abanico de actuaciones susceptibles de ser financiadas con los excedentes presupuestarios o superávit de las administraciones.

A tal efecto, ha precisado que la aplicación de los excedentes presupuestarios de la Diputación en proyectos de climatización de centros educativos "sería factible", en los casos en los que el propio edificio del centro fuese de propiedad municipal y el ayuntamiento cuente con "potestad para invertir" en el inmueble.

Supuestos posibles

"Así se podría plantear, después de que hayamos conseguido que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas permita las mejoras de edificios (como inversiones financieramente sostenibles), cuando hay una situación de incumplimiento de algunas normativas", ha especificado el presidente de la Diputación, concretando que en el caso de las mencionadas actuaciones de climatización en centros educativos, "estaríamos ante un claro ejemplo de incumplimiento de los preceptos que regulan la eficiencia energética".

No obstante, Villalobos reconoce que la posibilidad de aplicar o no los excedentes presupuestarios de la institución provincial en proyectos de climatización de centros educativos "depende de cada caso a estudiar". "No puede decirse que sea una solución general", ha dicho abiertamente.

Al respecto, ha manifestado que la Diputación de Sevilla ha "detectado que las necesidades actuales en materia de climatización de colegios necesitan incluso una mayor amplitud de criterios por parte del Ministerio", en lo que concierne al catálogo de obras y actuaciones consideradas como financieramente sostenibles, y por tanto susceptibles de ser financiadas mediante los superávit presupuestarios.