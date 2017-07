"El éxito no llega por casualidad"

Cuando ingresó en la Universidad para estudiar Administración y Dirección de Empresas, Marta Riquelme Medina se vio obligada a abandonar el Conservatorio Profesional de Danza tras nueve años. "Era una cosa u otra, no podía llevar las dos a la vez", señala. Éste fue uno de los primeros grandes sacrificios que realizó la joven durante su etapa académica.

El resultado de esta renuncia ha sido un expediente con una nota media de 9,531; Premio al Mejor Expediente Académico, Premio a la Excelencia en la Movilidad Internacional de la Universidad de Granada y, desde ayer, Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Dirección y Administración de Empresas, que concede la Fundación Unicaja y la Academia de las Ciencias y del Medio Ambiente de Andalucía.

Ayer se celebró la undécima edición de estos galardones, que reconocen la trayectoria académica de siete alumnos que finalizaron sus estudios en universidades andaluzas y que obtuvieron los mejores currículums vitae y expedientes académicos en los ámbitos de Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Medioambientales, Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Estadística y Económica. Estos premios están dotados con 3.000 y 1.500 euros, según la categoría.

"Mis padres me han enseñado que los éxitos no llegan por casualidad, que llegan con el esfuerzo", manifestó durante su discurso Ana Márquez Fernández, alumna de la Universidad de Sevilla y Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica. "Éste es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo duro. He sacrificado muchas cosas, pero mi vida social no", reconocía ayer la joven de 23 años, que actualmente realiza un máster en abogacía y asesoría jurídica.

Entre los premiados también había otro estudiante sevillano, Pablo Ortiz Barquero, graduado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pablo de Olavide y que pronto comenzará el doctorado en esta misma institución. "Esto es un gran estímulo para continuar con mi carrera", afirmó.

La entrega de premios, que se celebró en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en el Monasterio de la Cartuja, estuvo presidida por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y por el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, quien aseguró que todos los jóvenes andaluces premiados con este galardón en los últimos diez años, unos 60 en total, están trabajando en la actualidad. Entre ellos hay notarios, diplomáticos, jueces, inspectores de Hacienda, autónomos y, sobre todo, investigadores, entre otras profesionales.

Al acto también acudió el director general de la Fundación Bancaria Unicaja, Sergio Corral; el secretario canciller de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente, Santiago Herrero León, y el recién nombrado rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado, ex consejero de Empleo, Empresa y Comercio.

"Es cierto que el futuro es incierto y complicado, pero ahora está todo más cerca. Irse fuera no supone un esfuerzo", comentó Marta Riquelme, una de las premiadas, que estuvo nueve meses en Irlanda con una beca Erasmus. "Creo que hay posibilidades si no te quedas estático", concluyó.