La batalla por el Metro

El Metro se ha convertido en un nuevo frente de batalla entre el gobierno de Espadas y el principal partido de la oposición. Este proyecto es ya motivo de confrontación política después de que el portavoz popular exigiera que se acometa una red completa y que el preacuerdo alcanzado recientemente entre el Estado, la Junta y el Ayuntamiento no se limite al tramo comprendido entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián. Un llamamiento del que ha hecho partícipes a una veintena de asociaciones vecinales, principalmente de la zona sur y de Sevilla Este. La reclamación tuvo el martes su contestación por parte de 69 entidades de los distritos Macarena y Norte -principales beneficiarios del referido tramo-, que acusan al PP de intentar bloquear este proyecto y de provocar el enfrentamiento entre diversas zonas de la ciudad. Para el portavoz popular, Beltrán Pérez, esta postura obedece a la "manipulación" del PSOE, mientras que desde las filas socialistas se insiste en que construir de forma continuada las líneas 2, 3 y 4 del suburbano metropolitano resulta, a día de hoy, "inviable".

Gobierno y oposición enfrentados. Y con vecinos de por medio. El resurgir del Metro ha venido acompañado de sones de batalla política. El gobierno en minoría de Espadas saca pecho ante el preacuerdo que se logró hace varias semanas entre el Ministerio de Fomento, la Consejería del mismo ramo y el Ayuntamiento para hacer factible el tramo de la línea 3 de Metro que une la barriada de Pino Montano con el Prado de San Sebastián. Es el principio de un largo proceso que se había quedado paralizado en 2011, cuando se redactaron los proyectos constructivos de las líneas 2, 3 y 4, que tienen un coste conjunto superior a los 3.700 millones de euros. Ni por parte del Estado ni de la Junta se había manifestado voluntad alguna por retomar el suburbano, del que por ahora sólo hay una línea en funcionamiento, puesta en marcha en 2009.

La elección de este tramo no supone la renuncia a la red completa de Metro"

El preacuerdo entre las tres administraciones públicas da luz verde a la constitución de una mesa técnica que estudiará la viabilidad de este tramo de la línea 3 y, lo que es más importante, el compromiso por parte del Estado, la Junta y el Ayuntamiento de financiar conjuntamente el proyecto. El alcalde, desde un principio, ha defendido que sea este tramo con el que se continúe la construcción del Metro "por criterios técnicos relacionados con el coste, la rentabilidad y la población a la que dará servicio". Un acuerdo entre gobiernos de distinto signo político que viene avalado por la proposición no de ley (PNL) presentada el pasado mes de noviembre en el Parlamento andaluz por el PSOE -con el apoyo del PP y Ciudadanos- en la que se reclamaba la adhesión del Ejecutivo de Rajoy a la ampliación de la red del suburbano, comenzando con dicho tramo.

La inclusión del Grupo parlamentario Popular en esta PNL hacía suponer que no habría problema alguno por parte del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento hispalense a la hora de abordar esta cuestión. Sin embargo, el portavoz municipal del PP tardó poco en activar la voz de alarma y exigir que el compromiso adquirido entre los tres gobiernos no se limitara al referido tramo, sino que abarcara la red completa. En defensa de esta propuesta acudió a los barrios que quedaban excluidos de dicho trayecto. En concreto, a la zona Sur de la ciudad -donde en un principio debía llegar la línea 3- y Sevilla Este, uno de los núcleos residenciales más poblados de la capital andaluza y a la que daría servicio la línea 2. Algunas asociaciones vecinales de estos barrios comenzaron una campaña de recogida de firmas pidiendo que el acuerdo contemplase también la líneas que llegaban a estas zonas alejadas.

La batalla por el Metro había saltado a las entidades ciudadanas. Prueba de ello es el escrito enviado recientemente por 69 asociaciones de los distritos Macarena y Norte al portavoz municipal del PP criticando su postura al referido acuerdo. En dicha misiva acusan a Beltrán Pérez de bloquear el nuevo proyecto y de incentivar el enfrentamiento entre los vecinos de la ciudad. Una dura crítica que pone en entredicho las exigencias del principal partido de la oposición respecto al Metro.

Pérez no ha tardado en contestar. Lo hizo este miércoles, horas después de conocerse el escrito, adelantado por este periódico. El portavoz popular fue por derecho. Aseguró que detrás de estas manifestaciones se encuentra el PSOE, al que culpa de "manipular" la opinión de los vecinos en su posición sobre el Metro. "Estamos plenamente satisfechos con el principio de acuerdo", aseguró este miércoles el líder de la oposición, quien segundos después matizó tal declaración al señalar que la reanudación de las obras no puede suponer en ningún caso que la línea 3 quede "amputada" al no llegar a barrios como Heliópolis, Jardines de Hércules o Bellavista, situados al sur de la ciudad, o que queden "guardados en el cajón" los proyectos de las líneas 2 y 4.

Ante esta tesitura, aboga por promover un Pacto por la Red Completa de Metro, que suponga la implicación de asociaciones, entidades, plataformas vecinales, corporaciones profesionales, empresas y sindicatos con el fin de que la construcción del suburbano se haga de forma continua, esto es, que no se produzca ningún parón en su ejecución, como ha ocurrido desde que en 2009 entró en funcionamiento la línea 1, la única de la que disfrutan los sevillanos hasta el momento. "No se trata de hacer toda la red de manera simultánea, como se ha querido transmitir, pues eso es imposible. Lo que se pretende es que a la vez que se ejecuta una línea se esté presupuestando la siguiente para que no haya ninguna interrupción", aclaran fuentes del PP. En la defensa de este modelo, Pérez puso de ejemplo lo ocurrido la última década en varias ciudades de España, como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, donde se ha construido una media de 65 kilómetros de red de metro, mientras que Sevilla dispone actualmente sólo de 18. Para el portavoz popular, la capital andaluza no debe conformarse con un sólo tramo, sino que el acuerdo entre las tres administraciones debe incluir la red completa. Pérez está dispuesto a reunirse con las asociaciones de los distritos Macarena y Norte que han firmado el manifiesto, con el ánimo de "aclarar" las pretensiones del PP.

En esta lucha por contar con el apoyo vecinal, el alcalde mantuvo este miércoles un encuentro con 40 entidades sociales de Sevilla Este. En la cita, Espadas se apresuró a desmentir que el acuerdo alcanzado suponga "la renuncia a una red completa". Volvió a explicar los motivos por los que se ha elegido el tramo entre Pino Montano y el Prado, sin que ello suponga "ningún agravio con otras zonas de la ciudad", ya que, según el regidor hispalense, del suburbano se benefician todos los vecinos. Puso en entredicho la exigencia de los populares de construir de forma continuada el Metro, "al ser técnica y económicamente inviable". "Esto ya lo pidió Zoido en 2010 y supuso el bloqueo del proyecto del que ahora estamos saliendo", apostilló el alcalde.