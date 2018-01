La rehabilitación de las Atarazanas se desbloquea

"Gracias por este regalo de fin de año", dijo Espadas, quien avanzó que el Ayuntamiento va a participar en la definición del uso cultural definitivo que se dé a las Atarazanas. "No seremos convidados, sino copartícipes de su gestión, actividad y desarrollo cuando la obra haya terminado. El Ayuntamiento de Sevilla quiere estar ahí". Joaquín Egea, de Adepa, felicitó sobre todo "a la presidenta de la Junta, que ha estado detrás y ha sido una de las grandes impulsoras" de este acuerdo para recuperar "la catedral civil de Sevilla" que son las Atarazanas. Egea admitió que no se ha recogido todo lo que pedían: "Es un acuerdo no una imposición. No es el proyecto de Adepa, pero nos agrada muchísimo; no recoge todo lo que pensábamos". Con todo, elogió que se haya contado con la participación de la sociedad civil y pidió que esto sirva de ejemplo para los asuntos que se aprueban en las comisiones provinciales de patrimonio.

La compensación al arquitecto

La Fundación La Caixa aseguró ayer que el proyecto inicial no va a salir gratis y que el arquitecto tendrá su compensación económica como es natural, aunque no la desveló. "Gratis no trabaja el arquitecto, ya negociaremos", dijo. Tras ganar un concurso de ideas en 2009, Vázquez Consuegra redactó el proyecto de obras, que ha sufrido infinitos obstáculos administrativos y políticos. Zoido evitó darle licencia de obras y no fue hasta enero de 2016 cuando el Ayuntamiento de Espadas dio la esperada licencia, tras el visto bueno de la Comisión de Patrimonio. Adepa planteó una batalla contra el proyecto y, en lugar de discrepar, entró en duras descalificaciones contra el arquitecto. El juzgado que paralizó la licencia de obras en octubre de 2016 no entró a valorar la legalidad o no del proyecto. Se limitó a ordenar la suspensión cautelar de la licencia por los intereses en conflicto, ya que Adepa denunciaba supuestos daños que iban a producirse en el edificio. En su auto de paralización cautelar de la licencia, el juez de lo Contencioso-Administrativo 9 dejó claro que "el objeto de la presente resolución no es la valoración arquitectónica del proyecto de la licencia de obras concedidas sobre las Reales Atarazanas -que no es competencia de este juzgado- ni en este momento el examen de la legalidad del mismo -que será analizado en el procedimiento principal- sino que el objeto es determinar si la ejecución de la obra supondría la pérdida de la finalidad legítima de recurso y la ponderación de los intereses en conflicto" (página 4 del segundo apartado de los Fundamentos de Derecho).