Un héroe en el tiempo

Jesús Navas resiste. Si hay que levantar la Copa, es uno de los capitanes, pero no le corresponderá por estatus en el escalafón de los mismos. Sí por méritos contraídos, por sevillismo mamado desde la infancia y por los títulos sumados en su palmarés, dos Copas del Rey, dos Copas de la UEFA, una Supercopa de España y otra de Europa. Todo eso en el Sevilla. Un Mundial y una Eurocopa con España, y dos Copas de La Liga y una Premier con el Manchester City.

Jesús Navas es también el único que resiste en activo y en el Sevilla de aquel equipo que dejó helada a toda la España futbolística venciendo al Barcelona en una final. Fue en Mónaco, en el estadio Louis II, donde la Supercopa de Europa voló para Nervión en manos de un equipo imparable entonces. Eindhoven había pasado como un torbellino por los corazones sevillistas en mayo. Era el 25 de agosto y aquel Sevilla de Juande Ramos seguía y seguía. De Juande y de Puerta, de Kanoute, de Renato y Javi Navarro, de Palop y Luis Fabiano, también de Maresca, sustituto del palaciego en el minuto 75 y autor del 0-3 definitivo. Un escándalo en aquel ocaso ya del verano de 2006. Una tarde en la que la sombra de Puyol incapaz de perseguir a un emergente Antonio Puerta aún está en la memoria del sevillismo. Parece que fue ayer y Navas sigue presente con la misma expresión de niño travieso. Messi (palabras mayores) es el único que queda del once inicial de Rijkaard en aquella final. Ni siquiera Piqué, entonces en el Manchester United, apuntaba como ya lo hacía el canterano. Iniesta era un recambio de lujo, un intento del holandés por evitar lo inevitable. Aquel día el manchego sustituía a Thiago Motta minutos antes de llegarse a la hora del partido. Hoy tiene toda la pinta de que va a jugar su última final de azulgrana.

El hábil extremo, o lateral, palaciego es el estandarte de este Sevilla. Único superviviente del último título conquistado, en el Nou Camp además con protagonismo directo, pues fue el autor del segundo gol con que aquel equipo que dirigía circunstancialmente Antonio Álvarez, vencía al Atlético de Madrid. La leyenda del tiempo, como la pieza que Camarón de la Isla hizo célebre a finales de los 70, sigue viva en el Sevilla. El jugador que regresó del Manchester City el pasado verano no pierde la ilusión en esos ojos vivos azul celeste, casi felinos.

Su sello, en la única victoria foránea en el Wanda de un equipo español

Lo hizo cuando nadie daba un duro por él. El Sevilla de Montella es el único equipo español que ha logrado salir vencedor de un partido en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Simeone. Fue en esta competición, en la Copa, después del nefasto debut del italiano en la Liga, ese derbi que tan agrio recuerdo para los sevillistas. El 3-5 dejó muy tocada la moral de un equipo que seguidamente también protagonizó una sonora decepción ante el Alavés en Mendizorroza, donde el Sevilla, sencillamente, no compareció. Pero apareció la raza de orgullo que caracteriza a este equipo en un segundo tiempo en el que ya las cosas las había puesto difíciles Diego Costa. Jesús Navas marcó el camino con aquel tremendo zapatazo que se le envenenó a Moyà. Correa terminó de dejar helado el Wanda tras una prolongación de cabeza de Banega y un gran pase de Ben Yedder. El Atlético, que sólo había cedido una derrota en su nuevo estadio ante el Chelsea en la Champions, no ha vuelto a caer como local. Real Madrid y Barcelona no pasaron del empate (0-0 y 1-1) y el Valencia cayó por 1-0.